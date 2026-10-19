Να αποφεύγουν τις περιοχές όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κάλεσε η Κίνα τους πολίτες της που βρίσκονται ή ταξιδεύουν στη Γαλλία, μετά τις ταραχές των τελευταίων ημερών στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της χώρας στη Γαλλία προέτρεψαν τους Κινέζους πολίτες «να εντείνουν την επαγρύπνησή τους».

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τους συνέστησαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, να ενισχύσουν τα μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια και να μένουν μακριά από τις ζώνες των διαδηλώσεων.