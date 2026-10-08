Αντιδράσεις ξεσήκωσε η υπόθεση ενός 6χρονου αγοριού που πήγε με όπλο στο σχολείο και κανείς δεν αντέδρασε, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παρεκτραπεί κάποια στιγμή και το παιδί να πυροβολήσει μια δασκάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2023 στο δημοτικό σχολείο Richneck στο Νιούπορτ Νιουζ της Βιρτζίνια, όμως οι δικαστικές εξελίξεις ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο καιρό, ενώ αποκαλύφθηκαν βίντεο από τις κάμερες αστυνομικών που φωτίζουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, έγραψε η Washington Post.

Πιο αναλυτικά, ο 6χρονος με τα αρχικά J.T. ήταν ένα παιδί που προερχόταν από προβληματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να παρακολουθεί μαθήματα συγκεκριμένες ώρες και με συγκεκριμένα άτομα να το επιτηρούν λόγω της συμπεριφοράς του.

Στα τέλη του 2022 φαινόταν πως τα προβλήματα στο σπίτι γιγαντώνονταν και στις αρχές του επόμενου έτους, η μητέρα του σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο για να πάρει τον γιο της, με αποτέλεσμα το παιδί να επιστρέφει μόνο του. Οι δασκάλες του, αντιλαμβανόμενες ότι επίκειται κάτι κακό, ειδοποίησαν τη διεύθυνση και τις αρχές, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι.

Τα πράγματα ξέφυγαν όμως στις 6 Ιανουαρίου. Η δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης Έιμι Κόβακ ανακάλυψε ότι ο μικρός πήγε στο σχολείο κουβαλώντας ένα γεμάτο πιστόλι και αμέσως ειδοποίησε την υποδιευθύντρια, η οποία τη διαβεβαίωσε πως ήταν φυσιολογική η συμπεριφορά του αγοριού και δεν έπρεπε να ανησυχεί.

Φυσικά και δεν ίσχυε αυτό, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας ο 6χρονος να πυροβολήσει τη δασκάλα Άμπι Ζβέρνερ, η οποία ευτυχώς επέζησε. Τότε, ορισμένοι επέρριψαν ευθύνες στο παιδί, υποστηρίζοντας ότι ένα αγόρι 6 ετών μπορεί να δράσει και να αποφασίσει όπως ένας ενήλικας, άρα και έπρεπε να τιμωρηθεί.

Μετά από πολλές δίκες, το δικαστήριο δεν τιμώρησε το παιδί, αντιθέτως ανέθεσε την επιμέλεια στους παππούδες του. Παράλληλα, έκρινε ένοχη τη μητέρα του παιδιού, ενώ η υποδιευθύντρια καλείται να πληρώσει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων στη δασκάλα Άμπι Ζβέρνερ που τραυματίστηκε.

«Δεν με νοιάζει αν θα πάω φυλακή»

Οι εφημερίδες Virginian-Pilot και Daily Press έφεραν στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών, που δείχνουν τη στιγμή της σύλληψης του 6χρονου.

Το παιδί κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της η εκπαιδευτικός Έιμι Κόβακ, που από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει τον κίνδυνο, ενώ το παιδί φαίνεται να βρίζει τους αστυνομικούς, αναφέροντας ότι δεν φοβάται τη φυλακή, έγραψε το NBC News.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί φαίνονται σαστισμένοι, καθώς δεν περίμεναν να αντικρίσουν έναν 6χρονο με όπλο, οπότε και δεν γνωρίζουν αν πρέπει να του φορέσουν χειροπέδες και γενικώς πώς να πράξουν.

Δείτε το βίντεο: