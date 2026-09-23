Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της χήρας εκατομμυριούχου, η οποία εξαπατήθηκε από ζιγκολό, καθώς ο πρώην πεθερός της ήταν διαβόητος δολοφόνος στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη New York Post, κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μανχάταν, η 49χρονη Μαριάν Φλίπο λογομάχησε έντονα με τον δικηγόρο της, κάτι που καταγράφηκε στα πρακτικά και αποκαλύφθηκε στη συνέχεια.

«Δεν τον φοβάμαι», είπε σε έντονο ύφος προς τον συνήγορό της, μιλώντας για τον ζιγκολό που την εξαπάτησε, προσθέτοντας: «Έχω μάθει να αντιμετωπίζω πιο επικίνδυνους ανθρώπους… Εξάλλου, έμενα στο ίδιο σπίτι με τον πατέρα του συζύγου μου, που, πέρα από πάστορας, ήταν και δολοφόνος… Ξέρεις, είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει, κι όμως μείναμε στο ίδιο σπίτι».

Η αναφορά της προκάλεσε αίσθηση στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, πεθερός της Φλίπο ήταν ο πρώην πάστορας Τζέιμς Μάικλ Φλίπο, το όνομα του οποίου φιγουράριζε στις ειδήσεις το 1996, όταν αφαίρεσε βίαια τη ζωή της συζύγου του.

Τότε, το ζευγάρι είχε πάει εκδρομή το Σαββατοκύριακο σε εθνικό πάρκο και διανυκτέρευσε σε μια καλύβα, όταν το πρωί ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι ξύπνησε και βρήκε τη σύζυγό του δολοφονημένη, με διαλυμένο κεφάλι.

Ωστόσο, η έρευνα δεν αποκάλυψε την παρουσία τρίτου ατόμου, αλλά ότι δολοφόνος ήταν ο ιερέας, ο οποίος μάλιστα είχε δύο κίνητρα.

Το πρώτο ήταν να εκδικηθεί τη σύζυγό του για την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε -σε βαλίτσα του βρέθηκαν φωτογραφίες της μαζί με τον εραστή της- και το δεύτερο ήταν να πάρει τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής της, η οποία έληγε σύντομα.