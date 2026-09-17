Περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες που κατασχέθηκαν από ένα «σπίτι του τρόμου» στη Φιλαδέλφεια εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, ενώ η έρευνα διευρύνεται μετά την ταυτοποίηση μιας πέμπτης γυναίκας που συνδέεται με το συγκεκριμένο σπίτι.

Το FBI έχει αυξήσει τον αριθμό των πρακτόρων που συμμετέχουν στην εκτεταμένη έρευνα γύρω από το πρώην σπίτι του φωτογράφου, Raymond «R.C.» Horsch, και του γιου του, Eugene Horsch, στη συνοικία Olney της Βόρειας Φιλαδέλφειας.

Μετά τη σύλληψη του Eugene τον Ιούνιο, οι ερευνητές έκαναν μια σειρά από ανησυχητικές ανακαλύψεις μέσα στην κατοικία. Μεταξύ άλλων εντόπισαν φερόμενα «snuff movies», στα οποία εμφανιζόταν ο R.C. Horsch μαζί με αρκετές αγνοούμενες γυναίκες, δοχεία με άγνωστες χημικές ουσίες, αλλά και γραπτές αναφορές σε κατά συρροή δολοφόνους.

Τώρα, οι Αρχές και συγγενείς επιβεβαιώνουν ότι η Nicole Fusaro, η οποία ήταν 27 ετών όταν εξαφανίστηκε το 2018, είναι η πέμπτη γυναίκα που συνδέεται με το σπίτι. Η οικογένειά της έχει ήδη συναντηθεί με ντετέκτιβ της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας. Ο ξάδελφός της, Jonathan Halloran-Koren, δήλωσε ότι η Nicole ήταν «μια όμορφη, καλόκαρδη γυναίκα που άξιζε πολύ περισσότερα από όσα της συνέβησαν» και πρόσθεσε ότι θα παραμείνει για πάντα αγαπημένη και αξέχαστη στην οικογένεια και στους φίλους της.

Το «snuff movie» με τον Horsch

Τον Αύγουστο, οι αστυνομικοί ανακοίνωσαν ότι είχαν εντοπίσει ένα ιδιαίτερα σκληρό «snuff movie», στο οποίο ο R.C. Horsch φέρεται να στραγγαλίζει μια γυναίκα, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί δημοσίως. Οι Αρχές εντόπισαν συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας που εμφανίζεται στο βίντεο και το ενημέρωσαν ότι η καταγραφή είχε γίνει μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι. Ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν πρόκειται για τη Nicole Fusaro.

Ο R.C. Horsch ήταν ερωτικός φωτογράφος, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παραγωγή μεθαμφεταμίνης και αυτοχαρακτηριζόταν «κοινωνιοπαθής». Οι Αρχές θεωρούν ότι ενδέχεται να προσέγγιζε ευάλωτες γυναίκες, μεταξύ άλλων γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Από τους 50 σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν στο σπίτι, οι ερευνητές έχουν ανακτήσει υλικό που φέρεται να περιλαμβάνει το βίντεο με τον στραγγαλισμό. Ο R.C. Horsch πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη σύλληψη του 44χρονου γιου του, Eugene Horsch, στις 19 Ιουνίου, με κατηγορίες που αφορούσαν μεταξύ άλλων την προσποίηση ομοσπονδιακού πράκτορα και την κατοχή όπλων με σβησμένους σειριακούς αριθμούς.

Ο Eugene εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο κέντρο της Φιλαδέλφειας μαζί με μια γυναίκα που είχε στην κατοχή της πλαστή ταυτότητα στο όνομα μίας από τις αγνοούμενες, της Blair Tonzelli.

Η Tonzelli, εργαζόμενη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εξαφανίστηκε από τη γειτονιά Kensington τον Φεβρουάριο του 2023, σε ηλικία 35 ετών. Στο σπίτι του Horsch βρέθηκε τραπεζική κάρτα στο όνομά της, ενώ φίλος της είχε δηλώσει ότι η Tonzelli περιέγραφε τον Eugene ως «κοινωνιοπαθή» και ότι εκείνος μιλούσε για διάλυση πτωμάτων, ώστε να τα πετάξει στην τουαλέτα.

Πέντε αγνοούμενες συνδέονται με το σπίτι

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει επίσης φερόμενα «snuff movies» στα οποία εμφανίζονται δύο ακόμα αγνοούμενες γυναίκες: η Gabrielle Amarando, 22 ετών, που εθεάθη για τελευταία φορά το 2012, και η Maribel Fresses, 27 ετών, που εξαφανίστηκε το 2018. Στην υπόθεση συνδέεται επίσης η πρώην σύζυγος του R.C. Horsch, Amy McHale, 44 ετών, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2016.

Παράλληλα, οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν τους υπονόμους κάτω από το ακίνητο, αναζητώντας πιθανά ίχνη DNA, ενώ ερευνούν και αρκετά δοχεία με χημικές ουσίες που φέρεται να είχε αγοράσει ο Eugene.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ακόμα έγγραφα και σημειώσεις, μεταξύ των οποίων ένα ανυπόγραφο χειρόγραφο που αναφέρεται στον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο, Ted Bundy, καθώς και οδηγίες σχετικά με τρόπους απόρριψης απορριμμάτων.

Ο Eugene Horsch, ο οποίος τον Ιούλιο παραπέμφθηκε σε δίκη για τις υποθέσεις των όπλων και των πλαστών διαπιστευτηρίων, δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα που να αφορά τις πέντε αγνοούμενες γυναίκες.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.