Οστά εντοπίστηκαν στην αυλή του «σπιτιού του τρόμου» στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης έρευνας για την εξαφάνιση γυναικών που συνδέονται με τον Ρέιμοντ «R.C.» Χορς. Ο ύποπτος για κατά συρροή δολοφονίες, πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν τα ευρήματα είναι ανθρώπινα ή ζωικά και αν σχετίζονται με την υπόθεση.

Η έρευνα αφορά τουλάχιστον επτά αγνοούμενες γυναίκες που συνδέονται με τον Χορς και την κατοικία του, στην περιοχή Όλνεϊ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία που σχετίζονται με δύο ακόμη γυναίκες, οι οποίες εμφανίζονται σε βίντεο που ερευνώνται ως «πιθανές καταγραφές δολοφονιών». Παρά τη σοβαρότητα των ευρημάτων, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι αγνοούμενες έχουν δολοφονηθεί.

Στο σπίτι μετέβη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της πόλης, μετά τον εντοπισμό των οστών στην πίσω αυλή. Εκεί, οι αστυνομικοί και οι ερευνητές πραγματοποιούν συστηματικές εκσκαφές, αναζητώντας πιθανά ανθρώπινα λείψανα και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο Ρίτσαρντ Μαρξ, συνταξιούχος εποπτικός πράκτορας του FBI με ειδίκευση στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, χαρακτήρισε «σημαντική» την παρουσία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο σημείο. Όπως εξήγησε, «η συνδρομή της είναι απαραίτητη όταν εντοπίζονται ευρήματα που ενδέχεται να σχετίζονται με ανθρώπινα λείψανα, προκειμένου να συλλεχθούν και να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση».

Οι έρευνες στην αυλή πραγματοποιούνται μεθοδικά, με τους ερευνητές να αφαιρούν διαδοχικά στρώματα χώματος σε βάθος περίπου ενός μέτρου. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αστυνομικές πηγές είχαν επιβεβαιώσει ότι στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκε ανθρώπινο DNA, όταν οι Αρχές χρησιμοποίησαν λουμινόλη, μια ουσία που βοηθά στον εντοπισμό ιχνών αίματος.

Παράλληλα, κοντά στην κατοικία βρέθηκαν νεκρά πόσουμ, ενώ στην αυλή αποκαλύφθηκαν τα υπολείμματα μιας παλιάς υπαίθριας τουαλέτας από τούβλα. Την Παρασκευή, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα χρηματοκιβώτιο με έγγραφα, κρυμμένο μέσα σε τοίχο του σπιτιού, καθώς αποσυναρμολογούσαν τμήματά του.

Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες στην πίσω αυλή, οι Αρχές σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε εκσκαφές και στο μπροστινό μέρος του οικοπέδου. Την ίδια ώρα, εξετάζουν χημικές ουσίες που βρέθηκαν στο σπίτι και έχουν σταλεί σε εργαστήρια για ανάλυση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο Χορς ενδέχεται να χρησιμοποιούσε μια διαδικασία γνωστή ως αλκαλική υδρόλυση για την καταστροφή σορών. Ο ίδιος φέρεται να είχε περιγράψει τη μέθοδο σε ένα από τα βιβλία του, στο οποίο αυτοχαρακτηριζόταν «ενσυναισθητικός κατά συρροή δολοφόνος».

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Ιούνιο, όταν ο γιος του υπόπτου, Γιουτζίν Χορς, συνελήφθη κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στο κέντρο της Φιλαδέλφειας. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και μια γυναίκα, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε πλαστή ταυτότητα με τα στοιχεία της Μπλερ Τονζέλι, μίας από τις αγνοούμενες που συνδέονται με την έρευνα.

Η Μπλερ Τονζέλι, η οποία εργαζόταν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2023, σε ηλικία 35 ετών, από τη συνοικία Κένσινγκτον της Φιλαδέλφειας.

Σε βάρος του Γιουτζίν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για άλλες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η προσποίηση ομοσπονδιακού πράκτορα και η κατοχή όπλων με παραποιημένους σειριακούς αριθμούς. Δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα που να αφορά τις εξαφανίσεις των γυναικών.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα ευρήματα και το διαθέσιμο υλικό, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση με τις αγνοούμενες και να αποσαφηνίσουν τι συνέβη στην κατοικία που έχει χαρακτηριστεί «σπίτι του τρόμου», σύμφωνα με το CBS News.

Το βίντεο με τον στραγγαλισμό

Τον Αύγουστο, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν ένα ιδιαίτερα σκληρό βίντεο, το οποίο εξετάζεται ως πιθανή καταγραφή δολοφονίας και στο οποίο ο R.C. Χορς φέρεται να στραγγαλίζει μια γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστή.

Οι ερευνητές εντόπισαν συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας που εμφανίζεται στην καταγραφή και το ενημέρωσαν ότι το βίντεο είχε γυριστεί μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η γυναίκα είναι η Νικόλ Φουσάρο.

Ο Χορς εργαζόταν ως ερωτικός φωτογράφος, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παραγωγή μεθαμφεταμίνης και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτοχαρακτηριζόταν «κοινωνιοπαθής». Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσέγγιζε ευάλωτες γυναίκες, μεταξύ άλλων άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές κατάσχεσαν περίπου 50 σκληρούς δίσκους από την κατοικία και ανέκτησαν ψηφιακό υλικό που φέρεται να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο βίντεο.

Σε βάρος του γιου απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την προσποίηση ομοσπονδιακού πράκτορα και την κατοχή όπλων με παραποιημένους σειριακούς αριθμούς.