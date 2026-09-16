Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον 3χρονο Νόα Γουντς, ένα αγόρι με αυτισμό, που είναι μη λεκτικό και έχει μερική απώλεια ακοής και εξαφανίστηκε από παιδική χαρά στο Μπράνθαμ του Σάφοκ, στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στις 5 το πρωί της Τετάρτης δεν είχε υπάρξει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία για το αγόρι, το οποίο αγνοείται από τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης. Ο Νόα είχε ξεφύγει από τον παππού του και έτρεξε σε ένα στενό δρομάκι, ενώ έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί.

Εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στις ολονύχτιες έρευνες

Εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν στις έρευνες που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Μπράνθαμ, προκειμένου να βοηθήσουν την αστυνομία να εντοπίσει το παιδί. Η γραμματέας του κοινοτικού συμβουλίου του Μπράνθαμ, Σάρα Κις, εκτίμησε ότι έως και 1.000 κάτοικοι είχαν λάβει μέρος στην επιχείρηση αναζήτησης.

Το στενό δρομάκι από το οποίο εξαφανίστηκε ο Νόα οδηγεί σε έναν νεόδμητο οικισμό, μια τοπική λίμνη και σιδηροδρομική γραμμή. Εθελοντές από την ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Πεδινών Περιοχών του Σάφοκ χρησιμοποίησαν βάρκα για να ερευνήσουν τη λίμνη Ντεκόι, ένα τοπικό αξιοθέατο προς το οποίο είχε θεαθεί να τρέχει το παιδί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας συμμετείχαν στις έρευνες και μονάδες αστυνομικών σκύλων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης θερμικές κάμερες. Ελικόπτερο της Ακτοφυλακής εθεάθη να πετά πάνω από το χωριό, το οποίο βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού Στόουρ.

Η έκκληση της αστυνομίας προς τους εθελοντές

Ένας αστυνομικός που βρισκόταν σε σημείο αποκλεισμού ζήτησε από τους πολίτες να αφήσουν τις ειδικές ομάδες να πραγματοποιήσουν τις έρευνές τους. Μιλώντας στην εφημερίδα «Χάργουιτς and Μάνινγκτρι Στάνταρντ», εξήγησε ότι οι Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες και ήθελαν να ερευνήσουν συγκεκριμένο σημείο με τις ομάδες τους.

«Έχετε μονάδες σκύλων που αναζητούν οποιουδήποτε είδους ίχνη και, στη συνέχεια, έχουμε θερμική απεικόνιση που καλύπτει όλη τη δασώδη περιοχή», ανέφερε ο αστυνομικός, εξηγώντας ότι η παρουσία πολλών πολιτών θα μπορούσε να δυσκολέψει τον εντοπισμό πιθανών ιχνών ή οσμών.

Όπως είπε, οι θερμικές κάμερες θα μπορούσαν να εντοπίσουν τους εθελοντές αντί για το παιδί, ενώ η διέλευση ανθρώπων από τη δασώδη περιοχή ενδέχεται να αλλοιώσει πιθανά ίχνη.

Οι εθελοντές που συμμετείχαν στην αναζήτηση ενημερώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ξεκουραστούν για τη νύχτα. Ωστόσο, πολλοί παρέμειναν στους δρόμους και συνέχισαν να βοηθούν στις έρευνες.

Η έκκληση του κοινοτικού συμβουλίου του Μπράνθαμ

Το κοινοτικό συμβούλιο του Μπράνθαμ εξέφρασε, μέσω ανάρτησης στο Facebook, την ευγνωμοσύνη του για τη μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων και των πολιτών που έφτασαν από άλλες περιοχές για να βοηθήσουν.

«Έχουμε συγκλονιστεί από την υποστήριξη που έχουμε λάβει από την κοινότητα του Μπράνθαμ και από επισκέπτες από κοντινές και μακρινές περιοχές. Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους τους εθελοντές που έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής στην αναζήτηση», ανέφερε.

Το συμβούλιο ενημέρωσε επίσης ότι η αίθουσα του χωριού θα παρέμενε ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσφέροντας τουαλέτες και ποτά σε όσους τα χρειάζονταν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα συνέχιζαν τις έρευνες.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, το κοινοτικό συμβούλιο επανέλαβε ότι δεν είχε υπάρξει καμία θέαση του Νόα και ζήτησε από τους εθελοντές να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας. Ειδικότερα, τους κάλεσε να αναζητούν σε ζευγάρια, να φορούν ρούχα υψηλής ορατότητας και να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία.

Στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί της Τετάρτης, το συμβούλιο ανέφερε ότι η αναζήτηση του Νόα συνεχιζόταν και ζήτησε από όσους μπορούσαν να βοηθήσουν να προσέχουν την ασφάλειά τους, ιδιαίτερα κοντά σε δρόμους, νερά, δασικές περιοχές και άλλα δυνητικά επικίνδυνα σημεία. Παράλληλα, τους συνέστησε να έχουν μαζί τους πλήρως φορτισμένο κινητό τηλέφωνο.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να ελέγξουν σχολαστικά τους δικούς τους χώρους, όπως κήπους, αποθήκες, γκαράζ, βοηθητικά κτίσματα, οχήματα, καθώς και τα σημεία κάτω ή πίσω από έπιπλα. Το συμβούλιο υπογράμμισε ότι, εάν η αστυνομία ζητήσει από τους εθελοντές να απομακρυνθούν από κάποια περιοχή, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες, καθώς ενδέχεται να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη έρευνα.

Τα χαρακτηριστικά του 3χρονου Νόα

Ο Νόα Γουντς περιγράφεται ως λευκό αγόρι με σγουρά, κοκκινωπά μαλλιά. Την ώρα της εξαφάνισής του φορούσε λευκό μπλουζάκι με τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Μπλούι, σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Το παιδί είναι αυτιστικό, μη λεκτικό και έχει μερική απώλεια ακοής. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι είναι απίθανο να ανταποκριθεί όταν κάποιος φωνάξει το όνομά του.

Ο μεγάλος θείος του, Τόνι Μάλκολμ, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα αναζήτησης, τον περιέγραψε ως «ένα υπέροχο μικρό παιδί».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Σάφοκ

Η αστυνομία του Σάφοκ απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την τοποθεσία του Νόα να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό ενός 3χρονου αγοριού που αγνοείται στο Μπράνθαμ.

Ο Νόα εθεάθη για τελευταία φορά περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, όταν απομακρύνθηκε από συγγενή του μετά την επίσκεψή του στην παιδική χαρά στην οδό Μέριεμ Κλόουζ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νόα έτρεξε στο στενό δρομάκι δίπλα στην παιδική χαρά, με κατεύθυνση προς τον νεόδμητο οικισμό.

Ο Νόα περιγράφεται ως λευκό αγόρι με σγουρά, κοκκινωπά μαλλιά. Φορούσε λευκό μπλουζάκι Μπλούι, σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια».

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ακτοφυλακής της Βρετανίας δήλωσε ότι η υπηρεσία συνδράμει την αστυνομία του Σάφοκ στο περιστατικό στο Μπράνθαμ, αποστέλλοντας ελικόπτερο της Ακτοφυλακής, καθώς και ομάδες διάσωσης από το Φέλιξστοου και το Χόλμπρουκ.

Παράλληλα, οι επιβάτες των τρένων που εκτελούν τα δρομολόγια μεταξύ Μάνινγκτρι και Ίπσουιτς ενημερώθηκαν ότι οι συρμοί θα κινούνταν με μειωμένη ταχύτητα, λόγω των ερευνών για τον εντοπισμό του παιδιού.