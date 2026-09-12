Ένα βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθι τραυμάτισε δύο ανθρώπους στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου.

Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Νωρίτερα σήμερα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ριάντ, ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο δυνάμεις των ανταρτών στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας που έπεσε τις τελευταίες ημέρες στα χέρια των Χούθι, έπειτα από μια επιχείρηση-αστραπή.

«Οι ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν οχήματα και όπλα και εξόντωσαν μέλη της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι που στηρίζεται από το ιρανικό καθεστώς κοντά στο λιμάνι της Μούχα» μετέδωσε το πρακτορείο Saba.

Στο στόχαστρο μπήκαν επίσης η περιφέρεια αυτής της πόλης και ο δρόμος που οδηγεί νοτιότερα στο Ντουμπάμπ.

Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επίσης πλήγματα στο λιμάνι της Μούχα, σύμφωνα με το κανάλι Almasirah που πρόσκειται στους Χούθι. Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρέε είπε ότι τις τελευταίες 48 ώρες η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 129 πλήγματα στις επαρχίες Ταέζ, Χοντέιντα, Μαρίμπ και αλ Τζαούφ, τη Σάαντα, την Αμράν και τη Χάτζα.