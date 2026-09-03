Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι τοπικές αρχές.

Όπως ανέφεραν σε αναρτήσεις τους στο Telegram, το πλήγμα σημειώθηκε στην πόλη Σεμπέκινο. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ένας γιατρός, μέλος πληρώματος ασθενοφόρου καθώς και ένα ζευγάρι.

Τρία ακόμη άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο οδηγός του ασθενοφόρου.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα του Ντονέτσκ ανέφεραν πως τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών drones σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας.