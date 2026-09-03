Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και είχαν ως στόχο δύο φορτηγά πλοία που, κατά τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία.

Η Μόσχα υποστήριξε ότι τα πλήγματα εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια να διακοπούν οι γραμμές ανεφοδιασμού των ουκρανικών δυνάμεων, ιδιαίτερα μέσω της θαλάσσιας οδού.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τον ισχυρισμό της ρωσικής ανακοίνωσης σχετικά με το φορτίο των πλοίων.

Η Μαύρη Θάλασσα μετατρέπεται σε νέο μέτωπο

Οι θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον λιμενικών εγκαταστάσεων, εμπορικών υποδομών και πλοίων που θεωρεί ότι συνδέονται με την ουκρανική πολεμική προσπάθεια. Παράλληλα, η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει εκτεταμένα μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη και drones εναντίον ρωσικών ναυτικών στόχων και υποδομών.

Οι επιθέσεις έχουν αυξήσει τους κινδύνους για την εμπορική ναυσιπλοΐα, με πλοία που κινούνται στην περιοχή να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα προστασίας απέναντι σε απειλές από drones και πυραύλους.

Κλιμάκωση γύρω από τα ουκρανικά λιμάνια

Τα τελευταία πλήγματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της περιοχής της Οδησσού, ενός από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών της Ουκρανίας.

Η Μόσχα έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι στοχεύει στρατιωτικές υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις πλήττουν κρίσιμες οικονομικές και πολιτικές υποδομές της χώρας.

Η Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον μετατραπεί σε έναν πόλεμο τεχνολογίας, όπου τα παραδοσιακά πολεμικά μέσα συνυπάρχουν με drones, συστήματα επιτήρησης και επιθέσεις μεγάλης ακρίβειας.

Με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να περιορίσουν τις δυνατότητες ανεφοδιασμού της άλλης, η ναυτική διάσταση του πολέμου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.