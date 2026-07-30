Τουλάχιστον δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από αμερικανική επίθεση στο νησί Κεσμ του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Rescuers are searching for people trapped under the rubble after a US missile struck a home on Qeshm Island.



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Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπάρχουν άτομα παγιδευμένα στα ερείπια πολυκατοικίας που επλήγη από τα πλήγματα.

A U.S. attack targeted a house in the “Shah Tengu” neighborhood of Qeshm Island.



A family trapped under the rubble as rescue operations continue. pic.twitter.com/dSXUyQbKUq — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 30, 2026

Το κρατικό δίκτυο IRIB, επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγκάν, μετέδωσε ότι η πολυκατοικία, η οποία βρίσκεται στη συνοικία Τσαχ-Τάνγκο της πόλης Κεσμ, επλήγη από «εχθρικούς πυραύλους».

Στο σημείο παραμένουν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης, με σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν μπάζα και να αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.