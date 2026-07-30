Ο αμερικανικός στρατός έχει ξεκινήσει στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

Η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για τους στόχους ή την έκταση της επιχείρησης.

בכיר אמריקני: צבא ארה"ב תוקף באיראן — Barak Ravid (@BarakRavid) July 29, 2026

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προαναγγείλει σκληρή στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», είχε δηλώσει νωρίτερα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει δυναμικά στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η διπλωματική οδός να παραμείνει διαθέσιμη σε μεταγενέστερο στάδιο.