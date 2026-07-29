Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν αποφασιστικά.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ χρησιμοποίησε ακόμη πιο αιχμηρή φρασεολογία, λέγοντας πως «θα φάνε άγριο ξύλο», δείχνοντας την πρόθεση της Ουάσινγκτον να κλιμακώσει την αντίδρασή της απέναντι στις επιθέσεις που αποδίδει σε φιλοϊρανικές δυνάμεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας κατά πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Βαγδάτης. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών, τονίζοντας ότι εξετάζονται πρόσθετα πλήγματα εναντίον ιρανικών πληρεξουσίων οργανώσεων στην περιοχή.

Η οργισμένη απάντηση της Τεχεράνης

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις αμερικανο-σαουδαραβικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την επέκταση της σύγκρουσης στη Δυτική Ασία.

«Αυτές οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των φιλοδοξιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος να επεκτείνουν τον πόλεμο και τη σύγκρουση στη δυτική Ασία», ανέφερε χαρακτηριστικά το ιρανικό ΥΠΕΞ.

Αναφορές για αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν περιοχή κοντά στην πόλη Πιρανσάρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, πολύ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένας τομέας στη μεθοριακή περιοχή Πιρανσάρ επλήγη από αεροπορικά πλήγματα του Αμερικανού εχθρού», ανέφερε το σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο της επαρχίας Δυτικό Αζερμπαϊτζάν, είχε μεταδώσει ότι πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανταλλαγή επιθέσεων και οι σκληρές δηλώσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αυξάνουν τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.