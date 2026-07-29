Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πλέον είναι «η σειρά» της Ουάσινγκτον να πλήξει το Ιράν, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία το βράδυ της Τρίτης.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Γιατί τώρα είναι η σειρά μας να τους χτυπήσουμε. Ξέρουν ότι έρχεται. Μας παρακαλούν να μην το κάνουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, σημειώνοντας ότι και οι πέντε πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν.

Trump on Iran:



We are going to hit them very hard. I can say that because there is very little they can do about it. pic.twitter.com/QYcgzSGwHU — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι ενημερώθηκε για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά των αιγυπτιακών ακτών.

Reporter: What can you tell us about the tanker attack in Egypt? Is it related to Iran?



Trump: I've been briefed. It's a little more of the same. pic.twitter.com/UK4RXlUn2z — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

«Θα δούμε αν τελικά καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίσουν την Τεχεράνη ή κρίσιμες ιρανικές υποδομές, η Τεχεράνη θα απαντήσει εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Τελ Αβίβ — κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.