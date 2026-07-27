Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι στη ρωσική πόλη Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram.

Διαμερίσματα πολυκατοικιών και πάνω από 15 οχήματα πήραν φωτιά από την επιδρομή, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Ραστόφ στον Ντον, σημαντικό εξαγωγικό κόμβο στην Αζοφική θάλασσα, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ουκρανική αεροπορική επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία, ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξάντρ Σκριάμπιν.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ρίψη βομβών από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι στη Σούμι, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.