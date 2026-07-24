Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη σε νέες προκλητικές τοποθετήσεις με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών από την αμφισβητούμενη απόφαση της Άγκυρας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε ισλαμικό τέμενος.

Στις δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να δικαιολογήσει την ενέργεια αυτή, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί οικουμενικότητας του μνημείου:

«Η Αγία Σοφία, που ανοίγει τις πόρτες της τόσο στον ισλαμικό κόσμο όσο και σε όλη την ανθρωπότητα, σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, μας κάνει πραγματικά πολύ ευτυχισμένους. Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια. Πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο, τόσο για την αρχιτεκτονική του όσο και για τη θέση που κατέχει παγκοσμίως».

Η επίκληση στον Νετζίπ Φαζίλ Κισακιουρέκ και οι εργασίες στο μνημείο

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην επέτειο της μετατροπής, συνδέοντάς την με αναφορές στον Τούρκο ισλαμιστή ποιητή Νετζίπ Φαζίλ Κισακιουρέκ.

«Με τη συμπλήρωση έξι ετών από εκείνη την ημέρα, ευχαριστούμε τον Θεό που μας δόθηκε η δυνατότητα να ανοίξουμε ξανά την Αγία Σοφία για λατρεία. Αυτό μας γεμίζει μεγάλη χαρά», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Εμείς όχι μόνο την ανοίξαμε, αλλά είχαμε την τιμή να την επαναφέρουμε στον ισλαμικό κόσμο. Εκπληρώσαμε αυτό που ο δάσκαλος εξέφραζε τότε μέσα από την καρδιά του και γι’ αυτό είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο, υποστηρίζοντας πως «συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης» και συμπληρώνοντας: «Η Αγία Σοφία, που υποδέχεται τόσο τον ισλαμικό κόσμο όσο και ολόκληρη την ανθρωπότητα, είναι ένα μοναδικό έργο, τόσο από αρχιτεκτονικής πλευράς όσο και λόγω της θέσης που κατέχει στον κόσμο. Ως ηγέτες της Τουρκίας είχαμε την τιμή να ζήσουμε αυτή τη διαδικασία και γι’ αυτό ευχαριστούμε τον Θεό. Στέλνουμε τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς, την αγάπη και τον σεβασμό μας σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο».