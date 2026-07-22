Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν για ενδέκατη διαδοχική νύχτα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM) να ανακοινώνει νωρίς το πρωί της Τετάρτης την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές εγκαταστάσεις, υπόστεγα αεροσκαφών, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Τεχεράνης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Εκρήξεις σε αρκετές περιοχές

Νέο κύμα εκρήξεων καταγράφηκε σε διάφορες περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η στρατιωτική ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Noticeable uptempo in strikes across Iran now, following the start of the 11th consecutive wave of U.S. strikes against Iran. Active air defenses and AA fire is now visible over the capital city of Tehran. pic.twitter.com/lDYrTCzsNf — OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2026

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι κάτοικοι της πόλης Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν, δήλωσαν πως άκουσαν διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις. Παράλληλα, πληροφορίες του ίδιου μέσου κάνουν λόγο για εκρήξεις και στα νότια της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Nour News ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη προκειμένου να αντιμετωπίσουν «εχθρικούς» στόχους. Αντίστοιχα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι καταγράφηκε έντονη δραστηριότητα της αεράμυνας στη δυτική, ανατολική και βορειοανατολική πλευρά της πρωτεύουσας.

Heavy U.S. strikes are again underway as footage purportedly shows strikes on targets in Shiraz Iran. pic.twitter.com/Z0fL7JhnGc — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2026

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη σε περιοχές της επαρχίας Μπουσέρ, αναφέροντας ότι οι πρώτες πληροφορίες παραπέμπουν σε αμερικανικά πλήγματα εναντίον δύο στόχων.

Λίγη ώρα αργότερα, το Fars μετέδωσε πως νέες εκρήξεις ακούστηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές ή τα πιθανά θύματα.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το τελευταίο τρίμηνο το Ιράν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατοντάδων ναυτικών και επηρεάζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου.

Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση και τις αμοιβαίες επιθέσεις, η CENTCOM επισημαίνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα. Όπως αναφέρεται, από τις αρχές Μαΐου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει στην ασφαλή διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων, τα οποία μετέφεραν συνολικά σχεδόν 450 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Ξεπέρασαν τους 500 οι τραυματίες των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν

Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν έχει πλέον ξεπεράσει τους 500, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εκτίμηση αυτή είναι υψηλότερη από τα επίσημα στοιχεία του Πενταγώνου, καθώς το Σύστημα Ανάλυσης Απωλειών Άμυνας (Defense Casualty Analysis System) καταγράφει προς το παρόν 482 τραυματίες.

Όπως εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος, η διαφορά οφείλεται στη σημαντική καθυστέρηση με την οποία ενημερώνεται το σύστημα για τους τραυματισμούς, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας του και όχι για σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων.

Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα

Ο Τραμπ ερωτώμενος για τον πόλεμο στο Ιράν την Τρίτη, δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ σταματούσαν τώρα τις εχθροπραξίες, τότε η Τεχεράνη θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

«Αν φύγαμε αυτή τη στιγμή, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, αλλά αν φύγαμε αυτή τη στιγμή, θα τους χρειαζόταν πολύς χρόνος, χρόνια, για να ανασυγκροτηθούν. Όμως δεν φεύγουμε αυτή τη στιγμή», είπε στους δημοσιογράφους.

Επίσης, δήλωσε ότι, αν πέρυσι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, «θα διέθεταν πυρηνικό όπλο και το Ισραήλ δεν θα υπήρχε».

Στη συνέχεια, αναφέρεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν επιδιώκει να «ανασυγκροτήσει» μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

«Θα χτυπήσουμε αυτή την εγκατάσταση. Οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου έστω και σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, θα την χτυπήσουμε με πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη», είπε ο Τραμπ.

Ακόμη, σημείωσε ότι «το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, το θεωρούμενο «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» είναι μια οχυρωμένη εγκατάσταση που πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, για τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων του αμερικανικού οπλοστασίου.