Νέος γύρος αμερικανικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 19:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, για ενδέκατη διαδοχική νύχτα.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα πλήγματα έχουν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

Αναφορές κάνουν λόγο για επιθέσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μπεχμπαχάν, η Μαχσάρ, η Τσαμπαχάρ, το Μπαντάρ Αμπάς και η Ταμπρίζ.

Κάτοικοι της βορειοανατολικής Τεχεράνης ανέφεραν ότι ακούστηκαν ήχοι από τη λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιδιαίτερα σφοδρά φέρεται να είναι τα πλήγματα στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι η περιοχή δέχεται εκτεταμένες επιθέσεις.

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφορούν φέρονται να έχουν καταγραφεί στην επαρχία Χουζεστάν και ειδικότερα στην περιοχή Μπεχμπαχάν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πλήγματα και στην Ομιντιέχ.

Footage from Khuzestan Province Iran, specifically Behbahan, with strikes also being reported in Omideh. pic.twitter.com/pMyvKeRN0R — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους που επλήγησαν, ούτε υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για ενδεχόμενες απώλειες ή ζημιές.