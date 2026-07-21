Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονταν στις αναχαιτίσεις των drones από τα συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη.