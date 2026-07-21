Η ανώτατη μεικτή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας. Την πληροφορία μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρους Πικάξ «πολύ σύντομα».