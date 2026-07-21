Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια υπολόγισε ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, το κόστος του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Χέγκσεθ παρουσίασε τη νέα εκτίμηση ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, όπου κατέθεσε μαζί με τον αρχηγό του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν. Το ποσό είναι αυξημένο κατά σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την προηγούμενη δημόσια εκτίμηση του Πενταγώνου και περιλαμβάνει τόσο τις δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όσο και το προβλεπόμενο κόστος των επιχειρήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, καθώς Δημοκρατικοί γερουσιαστές έθεσαν στον υπουργό Άμυνας σειρά ερωτημάτων για τη στρατηγική της Ουάσινγκτον, τις αυξανόμενες απώλειες και το ενδεχόμενο η σύγκρουση να εξελιχθεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο χωρίς σαφή έξοδο.

Η επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Πάτι Μάρεϊ, υποστήριξε ότι «Αυτός ο πόλεμος ξεφεύγει και πάλι από τον έλεγχο», προειδοποιώντας ότι η αναμέτρηση με το Ιράν «θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ακόμη έναν ατελείωτο πόλεμο».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει πως επίκειται συμφωνία με την Τεχεράνη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί αποκλιμάκωση. «Ο Ντόναλντ Τραμπ μάς έχει πει περισσότερες από 40 φορές ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «Τώρα, όμως, ζητά άλλα 70 δισεκατομμύρια δολάρια και περιμένει απλώς να τον εμπιστευτούμε ότι όλα θα πάνε καλά».

Πακέτο 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι Ρεπουμπλικανοί προωθούν ένα ευρύτερο δημοσιονομικό πακέτο ύψους περίπου 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προορίζεται για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης μέτρα οικονομικής στήριξης των αγροτών και αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία, οι οποίες συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική προεδρία κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει το σχέδιο χωρίς τροποποιήσεις και το ταχύτερο δυνατόν. Η χρηματοδότηση του πολέμου αποτελεί τον βασικό πυρήνα του πακέτου, το οποίο οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να περάσουν πριν από τη διακοπή των εργασιών του Κογκρέσου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι «Ο αρχιστράτηγος και ολόκληρο το υπουργείο Άμυνας εργάζονται πολύ σκληρά για να οδηγήσουν την κατάσταση σε λύση», αναγνωρίζοντας πάντως ότι «Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί αυτό».

Αυξάνονται οι αμερικανικές απώλειες

Η συζήτηση για το οικονομικό κόστος διεξάγεται ενώ αυξάνονται και οι ανθρώπινες απώλειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, 17 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, ενώ τουλάχιστον 100 έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Η συντριπτική πλειονότητα των τραυματιών επέστρεψε στα καθήκοντά της, καθώς πολλά από τα περιστατικά αφορούσαν ελαφρές κακώσεις και διασείσεις.

Τρεις ακόμη Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους. Οι δύο σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ ο τρίτος έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης εξουδετέρωσης ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Οι γερουσιαστές πίεσαν επίσης τον Χέγκσεθ να δημοσιοποιήσει την έκθεση του Πενταγώνου σχετικά με το πολύνεκρο πλήγμα σε ιρανικό δημοτικό σχολείο κατά την έναρξη του πολέμου. Ορισμένοι μάλιστα απείλησαν ότι θα μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση των υπηρεσιακών ταξιδιών του υπουργού, εάν δεν παραδοθεί το σχετικό πόρισμα στο Κογκρέσο.

Η Γερουσία αναμένεται παράλληλα να εξετάσει ένα ακόμη ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της κυβέρνησης να συνεχίζει τη σύγκρουση χωρίς σαφέστερη εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο. Πρόκειται για μία ακόμη κοινοβουλευτική προσπάθεια ανακοπής των επιχειρήσεων, έπειτα από σειρά αντίστοιχων ψηφοφοριών που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη υποστήριξη.