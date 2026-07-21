Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, έδωσε το «πράσινο φως» για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε την Τρίτη (21/7) το Bloomberg.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η απόφαση ευθυγραμμίζεται με την πολιτική που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, αντιμετωπίζοντας τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ως «αμυντικές επιχειρήσεις».

Πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων, τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, ανέφεραν ότι ο Στάρμερ συγκάλεσε την περασμένη Παρασκευή σύσκεψη με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους, προκειμένου να εξεταστεί η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Μέχρι στιγμής, το γραφείο του Άντι Μπέρναμ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο ή ανακοίνωση για το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (20/7) ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία τον διαβεβαίωσε ότι παραμένει προσηλωμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια».

Όπως γνωστοποίησε η Ντάουνινγκ Στριτ, κατά τη συνομιλία τους «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Βρετανό πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Μπέρναμ τόνισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα».

Ο Μπέρναμ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, απηύθυνε επίσης πρόσκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί τη μεγαλύτερη πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social τη συνομιλία τους ως «πολύ καλή συζήτηση».

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, αλλά θα είναι ικανός να τη φέρει σε πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και ζητήματα που αφορούν το διμερές εμπόριο.

Παράλληλα, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι σχεδιάζεται συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».