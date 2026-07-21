Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά καταρρίφθηκαν το βράδυ κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τα drones αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας πριν φτάσουν στον στόχο τους, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή τραυματισμοί. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή όπου έπεσαν τα συντρίμμια και ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν από πού εκτοξεύθηκαν τα UAV. Το αμερικανικό προξενείο και η γειτονική στρατιωτική βάση του διεθνούς συνασπισμού στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων με ρουκέτες και drones τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση.