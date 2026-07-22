Με μια λιτή ανάρτηση δύο λέξεων ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος της τουρκικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Αλιτζάν Ουλουντάγ, ότι συνελήφθη ξανά από τις τουρκικές Αρχές.

«Με συλλαμβάνουν αυτή τη στιγμή», έγραψε στον λογαριασμό του στο X, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για τις συνθήκες ή την αιτία της νέας σύλληψής του. Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Τρίτης και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις.

Gözaltına alınıyorum. — Alican Uludağ (@alicanuludag) July 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδονται στον δικηγόρο του, ο Ουλουντάγ οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση της Άγκυρας και αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Άγκυρας

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, η Εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για αναρτήσεις που έγιναν στην πλατφόρμα X από τον λογαριασμό του Ουλουντάγ και από άλλους χρήστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επίμαχες δημοσιεύσεις εξετάζονται στο πλαίσιο άρθρων του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν, αντιστοίχως, την υποκίνηση του κοινού σε μίσος ή εχθρότητα και τη δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών. Η εισαγγελία ανέφερε ότι δόθηκε εντολή για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των χρηστών των συγκεκριμένων λογαριασμών.

Αρχικές πληροφορίες, οι οποίες αποδίδονταν σε δικηγόρο της Deutsche Welle, έκαναν λόγο για έρευνα με αφορμή ανάρτηση του δημοσιογράφου που ασκούσε κριτική στο τουρκικό δικαστικό σύστημα.

Είχε περάσει 90 ημέρες στη φυλακή

Η νέα σύλληψη πραγματοποιήθηκε μόλις δύο μήνες μετά την αποφυλάκιση του Αλιτζάν Ουλουντάγ.

Ο δημοσιογράφος είχε συλληφθεί για πρώτη φορά στο σπίτι του στην Άγκυρα στις 19 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου», εξαιτίας αναρτήσεων που είχε κάνει στο X. Παράλληλα, ερευνήθηκε για «διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών» και «υποτίμηση των κρατικών θεσμών».

Μεταξύ των στοιχείων που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία ήταν αναρτήσεις του για τη σχέση πολιτικής και Δικαιοσύνης, καθώς και ρεπορτάζ που αφορούσε Τούρκους πολίτες που είχαν συνδεθεί με το Ισλαμικό Κράτος και τις μειωμένες ποινές καταδικασθέντων για την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης το 2016.

Στις 21 Μαΐου, δικαστήριο της Άγκυρας αποφάσισε την υπό όρους αποφυλάκισή του, αφού είχε παραμείνει για 90 ημέρες στη φυλακή Μαρμαρά στο Σιλιβρί. Η δίκη του δεν τερματίστηκε και η επόμενη ακροαματική διαδικασία είχε οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.

«Είμαι ένας δημοσιογράφος που προσπαθούν να φιμώσουν»

Κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία, ο Ουλουντάγ είχε απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι αναρτήσεις του αποτελούσαν δημοσιογραφική κριτική και όχι ποινικό αδίκημα.

«Είμαι ένας δημοσιογράφος που προσπαθούν να φιμώσουν», είχε αναφέρει, διερωτώμενος ποιο ήταν το εγκληματικό στοιχείο στην κριτική του για τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας.

Η Deutsche Welle είχε χαρακτηρίσει τις προηγούμενες κατηγορίες αβάσιμες και τη σύλληψη του ανταποκριτή της απόπειρα εκφοβισμού. Αντιδράσεις είχαν εκφράσει επίσης η γερμανική κυβέρνηση, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Η νέα σύλληψη επαναφέρει στο προσκήνιο την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία. Στην παγκόσμια κατάταξη των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για το 2026, η χώρα βρίσκεται στην 163η θέση μεταξύ 180 κρατών, με την οργάνωση να καταγγέλλει τη συστηματική χρήση κατηγοριών περί «παραπληροφόρησης», «προσβολής του προέδρου» και «υποτίμησης κρατικών θεσμών» εναντίον δημοσιογράφων.