Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λιμενική υποδομή της πόλης Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους περιφερειακούς εισαγγελείς, από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές σε τρία μη στρατιωτικά πλοία που έφεραν ξένη σημαία.

Οι δύο νεκροί ήταν Ουκρανοί πολίτες και βρίσκονταν σε ένα από τα πλοία που επλήγησαν κατά την επίθεση, η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου.

Επίθεση και σε εγκατάσταση φυσικού αερίου

Την ίδια ώρα, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε ότι ανεστάλησαν οι δραστηριότητες σε εγκατάσταση παραγωγής αερίου στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Η αναστολή αποφασίστηκε έπειτα από νέα επίθεση ρωσικού drone στην περιοχή.

«Από νωρίς το πρωί της 17ης Ιουλίου, η Ρωσία πραγματοποιεί μεγάλη επίθεση με drones σε μία από τις εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου του ομίλου Naftogaz στην περιφέρεια του Χαρκόβου», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο Telegram.

Η Naftogaz πρόσθεσε ότι δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί η έκταση των ζημιών, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέων πληγμάτων.

Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.