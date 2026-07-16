Κανείς δεν ξεκινά έναν πόλεμο περιμένοντας να διαρκέσει για πάντα. Ωστόσο, από την εποχή του Βιετνάμ, οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε συγκρούσεις που φαίνονταν ότι μπορεί να διαρκέσουν για πάντα, τουλάχιστον μέχρι ο επόμενος πρόεδρος -ή αυτός μετά από αυτόν- να αποφασίσει ότι το οικονομικό και πολιτικό κόστος δεν αξίζουν τον κόπο, να κηρύξει τη νίκη και να επιστρέψει στην πατρίδα.

«Όσον αφορά το Ιράν, ο Τραμπ ενδέχεται να έχει πέσει στην ίδια παγίδα», σημειώνουν σε ανάλυσή τους οι New York Times και συνεχίζουν: «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, υποσχέθηκε να τερματίσει τους πολέμους, όχι να τους ξεκινήσει, και να μην εμπλακεί ποτέ σε έναν “παντοτινό πόλεμο”, πόσο μάλλον σε έναν στη Μέση Ανατολή. Και όμως, κινδυνεύει να το κάνει αυτό στο Ιράν, λένε οι επικριτές του».

Ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναλλάσσεται μεταξύ περιόδων διαπραγματεύσεων και στρατιωτικών επιθέσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν τους δηλωμένους στόχους του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος ή τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ένα νέο, φαινομενικά ανυπέρβλητο πρόβλημα, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Με τη διπλωματία να βρίσκεται σε αδιέξοδο, τουλάχιστον προς το παρόν, ένας απογοητευμένος Τραμπ βρίσκεται και πάλι σε πόλεμο, με την εκεχειρία να έχει παραβιαστεί και τα Στενά να είναι αποκλεισμένα. Το μνημόνιο κατανόησης που, όπως είπε, «επιτυγχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο» -παρά τις άκρως αποκλίνουσες ερμηνείες του- έχει καταρρεύσει μετά από λιγότερο από έναν μήνα.

«Και οι δύο πλευρές θεώρησαν το μνημόνιο κατανόησης ως συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα, και όχι ως γέφυρα προς την ειρήνη», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν της International Crisis Group.

«Χωρίς μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης», πρόσθεσε, «υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν οι συνθήκες για έναν παντοτινό πόλεμο».

Οι «παντοτινοί πόλεμοι», η 11η Σεπτεμβρίου και το Ιράν

Η ιδέα των «παντοτινών πολέμων» ξεκίνησε με την 11η Σεπτεμβρίου και τον «παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», που έσυρε τις ΗΠΑ σε μακροχρόνιες στρατιωτικές εμπλοκές, με στρατεύματα επί του εδάφους, τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στο Ιράκ. Αυτές οι συγκρούσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με την ανατροπή εχθρικών καθεστώτων πριν μετατραπούν σε εκστρατείες καταστολής ανταρσίας, κατέληξαν είτε ατελέσφορες είτε σε ήττα, μετά από σημαντικές δαπάνες και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Οι ισχυροί ηγέτες με ισχυρούς στρατούς είναι επιρρεπείς στο να πέφτουν στην «πλάνη του σύντομου πολέμου», δήλωσε ο Λόρενς Ντ. Φρίντμαν, ομότιμος καθηγητής πολεμικών σπουδών στο King’s College του Λονδίνου, ο οποίος πέρυσι έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Η Εποχή των Αιώνιων Πολέμων». «Πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν γρήγορα και να μην υποστούν αρνητικές συνέπειες», είπε.

Όπως ο Τραμπ στο Ιράν και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας στην Ουκρανία, «δεν εκτιμούν τα όρια της στρατιωτικής δύναμης και έτσι θέτουν στόχους που μπορούν να επιτευχθούν, αν επιτευχθούν καθόλου, μόνο μέσω παρατεταμένης μάχης», είπε ο Φρίντμαν.

Και ακόμα και οι πιο εξελιγμένες στρατιωτικές δυνάμεις δεν αρκούν, αν δεν υπάρχει στρατηγική για να μετατραπεί η υπεροχή στο πεδίο της μάχης σε διαρκή πολιτική και διπλωματική επιτυχία. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρόσθετη πρόκληση να προσπαθήσει να κερδίσει χρησιμοποιώντας μόνο την αεροπορική και ναυτική ισχύ, χωρίς την πολιτικά δυσάρεστη χρήση χερσαίων δυνάμεων σε ιρανικό έδαφος.

Ο πόλεμος του Περσικού Κόλπου το 1991 ήταν σύντομος και πέτυχε τους στόχους του, επειδή ο πρόεδρος Τζορτζ Χ. Γ. Μπους είχε έναν περιορισμένο πολιτικό στόχο – να εκδιώξει τον Σαντάμ Χουσεΐν από το Κουβέιτ. Αυτό ήταν ένα μάθημα που δεν έμαθε ο γιος του, ο πρόεδρος Τζορτζ Γ. Μπους, στον δεύτερο πόλεμο κατά του Ιράκ, ο οποίος κατέληξε να ενισχύσει τη δύναμη του Ιράν στην περιοχή. Στο Αφγανιστάν, αφού ο νεότερος Μπους εκδίωξε τους Ταλιμπάν, αυτός και οι διάδοχοί του προσπάθησαν μάταια να αναδιαμορφώσουν την κοινωνία, αλλά όταν η Ουάσιγκτον κουράστηκε από την προσπάθεια, οι Ταλιμπάν επέστρεψαν.

Υπάρχει ένα επιχείρημα, που μερικές φορές προβάλλει ο ίδιος ο Τραμπ, ότι μπήκε σε πόλεμο με το Ιράν για να τερματίσει επιτέλους αυτό που θεωρούσε έναν πόλεμο 47 ετών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε με την πτώση του Σάχη του Ιράν το 1979 και τη σύλληψη περισσότερων από 60 Αμερικανών ομήρων.

Ο «παντοτινός πόλεμος» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστήριξε ο Βάλι Νασρ, καθηγητής στη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, δεν είναι παρά ένας ακόμα γύρος μιας σύγκρουσης που κατά καιρούς εντεινόταν και κατά καιρούς κατέληγε σε συμφωνία, όπως η πυρηνική συμφωνία του 2015 που ο Τραμπ ακύρωσε το 2018.

Ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ανώτερος ερευνητής στο Ίδρυμα Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη, δήλωσε ότι ο κ. Τραμπ, υπό την πίεση του Ισραήλ, έχει εμπλακεί επίσης σε έναν παράλληλο «παντοτινό πόλεμο» – αυτόν μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, ο οποίος εκτυλίσσεται μέσω των αντιπροσώπων του Ιράν στον Λίβανο, στα Παλαιστινιακά Εδάφη και στην Υεμένη.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει αυτόν τον αντιδημοφιλή πόλεμο στους υποστηρικτές του ως μια μορφή νίκης και να αποσυρθεί. Ωστόσο, προς έκπληξη πολλών, φαίνεται να επιμένει, αν και χωρίς σαφή πορεία προς μια διπλωματική λύση. Και η δέσμευσή του να διατηρήσει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν επιμένει να διατηρήσει τον έλεγχο, θα μπορούσε να σημαίνει μια πολύ μακρά αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή, ακόμα και με τη βοήθεια των συμμάχων.

Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν είναι διαφορετικός, ειδικά σε σύγκριση με το Αφγανιστάν και τον δεύτερο πόλεμο κατά του Ιράκ. Και στους δύο αυτούς πολέμους, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στο έδαφος για μεγάλες χρονικές περιόδους και κατέληξαν να πολεμούν πολιτοφυλακές και τρομοκράτες που αντιτάσσονταν στις νέες κυβερνήσεις που στήριζαν οι ΗΠΑ – και όχι να πολεμούν ένα κράτος όπως το Ιράν.

Και σε αντίθεση με την περίπτωση του Βιετνάμ, του Ιράκ ή του Αφγανιστάν, το Ιράν μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημιά στις ΗΠΑ, εμποδίζοντας την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που δίνει στην Τεχεράνη πιο αποτελεσματική διαπραγματευτική δύναμη και αποτελεί πρωταρχικό λόγο για τον οποίο θα αρνηθεί να παραδώσει τον έλεγχο.

«Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο», δήλωσε η Σουζάν Μαλόουνι, διευθύντρια εξωτερικής πολιτικής στο Brookings Institution. «Όπως και στο Ιράκ, οι αμερικανικές υποθέσεις και οι εσφαλμένες αντιλήψεις άλλαξαν την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή», είπε, «και τώρα οι ημέρες κατά τις οποίες τα Στενά του Ορμούζ ήταν πλήρως ελεύθερα για τη διέλευση πλοίων έχουν πιθανώς τελειώσει».

«Μπορεί να υπάρξει μια νέα κανονικότητα», είπε, «αλλά με πολύ ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, δεδομένης της ικανότητας του Ιράν να χτυπά πλοία όποτε το επιθυμεί».

Επειδή τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον σε αυτόν τον πόλεμο είναι απλά μικρότερα από αυτά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Νασρ, ο οποίος εργάστηκε στον πόλεμο του Αφγανιστάν, «ο ρυθμός αρχίζει να επιβραδύνεται, ενώ η άλλη πλευρά είναι πρόθυμη να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο έντασης». Καθώς η Αμερική άρχισε να αποσύρεται από το Αφγανιστάν, όπως και από το Βιετνάμ, «η ισορροπία άρχισε να μετατοπίζεται».

«Ωστόσο, ένα τέλος ύστερα από διαπραγμάτευση στον πόλεμο στο Ιράν εξακολουθεί να φαίνεται μακρινό. Και οι δύο πλευρές έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν καν να τηρήσουν μια ελάχιστη συμφωνία-πλαίσιο που αναβάλλει όλα τα ουσιαστικά ζητήματα για το μέλλον», είπε ο Βαέζ. «Αν δεν μπορούν καν να το κάνουν αυτό», πρόσθεσε, «αυτό θα μπορούσε να άρει το τελευταίο εμπόδιο μεταξύ της περιστασιακής αντιπαράθεσης και ενός παντοτινού πολέμου».