Από τη μία είναι η δήλωση του απερχόμενου υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, που είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προχώρησαν σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, εγχώριας κατασκευής. Από την άλλη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε στο Κίεβο την υπογραφή συμφωνίας σύμπραξης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, με στόχο την ενίσχυση της από κοινού παραγωγής drones.

Η εντυπωσιακή άνοδος της Ουκρανίας σε στρατιωτική ισχύ επιβεβαιώνει το παλιό γνωμικό ότι η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης. Αδυνατώντας να ανταγωνιστεί τα συντριπτικά πλεονεκτήματα της Ρωσίας σε ανθρώπινο δυναμικό και συμβατική ισχύ πυρός, η Ουκρανία αφιέρωσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τακτικών και τεχνολογιών που μεταβάλλουν τη διεθνή αντίληψη για τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολέμων.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, οι ουκρανικές καινοτομίες κατέστησαν δυνατή τη διατήρηση ενός τεχνολογικού πλεονεκτήματος έναντι του πολύ μεγαλύτερου αντιπάλου της χώρας, αναγκάζοντας τη Ρωσία να προσαρμόζεται διαρκώς. Σε πολλές περιπτώσεις, η Μόσχα αντέγραψε τις τακτικές που εφάρμοσε το Κίεβο στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, η ιδιαίτερα συγκεντρωτική στρατηγική της Μόσχας είχε ως αποτέλεσμα ο στρατός του Πούτιν να αντιμετωπίζει δυσκολίες που σε άλλη εποχή θα ήταν πολύ εύκολες.

Η Ουκρανία καλλιέργησε μια κουλτούρα νεοφυών επιχειρήσεων στον δυναμικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της αμυντικής τεχνολογίας της, ο οποίος επωφελείται από τη στενή συνεργασία με τις στρατιωτικές μονάδες της πρώτης γραμμής. Αυτό κατέστησε δυνατή τη θεαματική μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων συστημάτων και τεχνολογιών. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, είναι μία από τους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν αναγνωρίσει ότι η Ουκρανία παράγει πλέον οπλικά συστήματα «ταχύτερα και φθηνότερα» από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα των Financial Times, το Κίεβο εξασφάλισε ειδική εξαίρεση ώστε μέρος της πρώτης δόσης ύψους σχεδόν 6 δισ. ευρώ από το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής στήριξης να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια κινεζικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα drones, αποτελούν πλέον την κυρίαρχη δύναμη στο πεδίο της μάχης, ευθυνόμενα για περισσότερο από τα τρία τέταρτα του συνόλου των ρωσικών απωλειών.

Στη θάλασσα, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη έχουν αναγκάσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας να αποσυρθεί από την κατεχόμενη Κριμαία, οδηγώντας πολλούς να μιλούν για μια νέα εποχή στον ναυτικό πόλεμο. Παράλληλα, η Ουκρανία αναπτύσσει ολοένα και περισσότερο έναν «στρατό» ρομπότ για την υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων και τη μείωση του κινδύνου για τις μονάδες της πρώτης γραμμής.

Ένα διαρκώς διευρυνόμενο οπλοστάσιο εγχώριας παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς επιτρέπει στο Κίεβο να διεξάγει μια στρατηγική εκστρατεία πληγμάτων βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με στόχο τη στρατιωτική μηχανή του Κρεμλίνου. Την ίδια στιγμή, μια νέα γενιά drones με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στην Ουκρανία να πλήττει στόχους με ολοένα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, παρακάμπτοντας παράλληλα τις ρωσικές δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.

Ο χρόνος είναι αμείλικτος και η τεχνολογία προχωρά με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει πλήθος συμφωνιών για drones με χώρες όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Και άλλες συμφωνίες βρίσκονται σε προετοιμασία με τη Γερμανία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τον Καναδά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί με όλα τα διπλωματικά «όπλα» που έχει να πιέσει για μια συμφωνία και σε αυτόν τον πόλεμο. Το ερώτημα είναι όμως πια αν η τεχνολογία έχει ξεπεράσει κάθε διπλωματική παραδοσιακή προσπάθεια.