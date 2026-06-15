Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, από μαζικά ρωσικά πλήγματα, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονταν στις φλόγες.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

«Τα πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν ζημιές στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, αποτελούν έγκλημα πολέμου», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Η επίθεση της Ρωσίας κατά του μοναστηριού είναι απολύτως αδικαιολόγητη», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να εργάζεται κατά την διάρκεια της συνόδου της Ομάδας των 7 για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

«Η επίθεση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, μαζί με τους συμμάχους και εταίρους μας, για να εργασθούμε για μία ειρηνευτική συμφωνία, την οποία πεισματικά αρνείται η Ρωσία. Θα εργασθούμε επ’ αυτού στην G7 στο Εβιάν».

Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2 — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Το συγκρότημα κτιρίων της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο (όπου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά) επλήγη από πύραυλο του αμερικανικού συστήματος Patriot. Ένας από τους λόγους δυσλειτουργίας του συστήματος αυτού θα μπορούσε να είναι ότι οι χώρες της Δύσης προμήθευσαν στο καθεστώς του Κιέβου πυραύλους των οποίων η ημερομηνία χρήσης είχε λήξει», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωση.

Russia bombed the Kyiv Lavra — the holiest Orthodox site in Eastern Europe — and, among other targets, Ukraine’s main cinema studio. After his long conversation with Trump yesterday, Putin was confident he can launch a war of extermination on Ukrainian culture and national… pic.twitter.com/dFc8Y6TQ65 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 15, 2026

Το μνημείο της UNESCO που χαρακτηρίζεται «αριστούργημα της ουκρανικής τέχνης»

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά κέντρα της Ουκρανίας. Το 2023, ο ιστορικός μοναστηριακός χώρος εντάχθηκε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο, εξαιτίας της απειλής καταστροφής που, σύμφωνα με την UNESCO, δημιουργεί η ρωσική επίθεση.

Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και αποτελεί ένα εκτεταμένο συγκρότημα που περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο δίκτυο υπέργειων και υπόγειων εκκλησιών. Για πολλούς Ουκρανούς, η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου αποτελεί σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό σημείο αναφοράς, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της χώρας.

Στην καταχώρισή της, η UNESCO χαρακτηρίζει το συγκρότημα ως «αριστούργημα της ουκρανικής τέχνης», αναδεικνύοντας τη μοναδική ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική του αξία.

Σύμφωνα με την UNESCO, κατά τη διάρκεια των αιώνων έχουν ταφεί στις σπηλιές του μοναστηριού λείψανα αγίων, γεγονός που ενισχύει τη θρησκευτική σημασία του χώρου και τον καθιστά έναν από τους πλέον εμβληματικούς τόπους της ορθόδοξης παράδοσης στην Ουκρανία.