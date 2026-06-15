Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 15/6 στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας το Κίεβο και στην πόλη Χάρκοβο, που υπέστησαν, όπως και άλλες ουκρανικές πόλεις, μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονταν στις φλόγες.

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, προτού ενημερώσει μερικά λεπτά αργότερα ότι «ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις» και ότι είχαν καταμετρηθεί 23 τραυματίες «ως τις 05:40», ανάμεσά τους «παιδί».

Παράλληλα, τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι αρχές όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνισε πως βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην οροφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1990.

«Σας ζητάμε να προσευχηθείτε για να σωθεί το μοναστήρι από την καταστροφή», ανέφερε ο μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος, επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του χριστιανισμού».

Στο Χάρκοβο, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε «επανειλημμένα» ρωσικά πλήγματα, ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη ρωσική περιφέρεια Τούλα σε ουκρανική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλάεφ.