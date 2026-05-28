Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερρών.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς η νεκροψία – νεκροτομή έδειξε ότι το παιδί πέθανε από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής της, Γιάννη Γιάντσιο, η 43χρονη διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξακολούθηση.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

«Λυπάμαι πολύ για το παιδάκι»

Αποχωρώντας από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, η 43χρονη μίλησε στους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τη λύπη της για τον θάνατο του παιδιού.

«Τα βλέπουμε πολύ δύσκολα και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι το παιδάκι που πέθανε στο κανάλι. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, αλλά όλη η Ηράκλεια», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι το καλώδιο δεν το είχε τοποθετήσει εκείνη, αλλά ο σύζυγός της.

«Μας ρώτησε η ανακρίτρια και είπα ότι το έχει κάνει ο άντρας μου αυτό με το καλώδιο, δεν το είχα κάνει εγώ. Το παιδάκι ήταν συγγενής μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η νεκροψία έδειξε ηλεκτροπληξία και πνιγμό

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση μετά τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής, από τα οποία προέκυψε ότι ο 10χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία και πνιγμό.

Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να αξιολογηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν και με ποιον τρόπο τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος που φέρονται να περνούσαν μέσα από το νερό συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο του παιδιού.

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηράκλεια

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό Ρομά όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Το παιδί ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Είχε συλληφθεί και η μητέρα του παιδιού

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η γυναίκα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Παράλληλα, συνελήφθη η 43χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες φέρεται να προχωρούσε σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδια ακόμη και μέσα από το νερό του καναλιού.

Συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες

Οι Αρχές ερευνούν πλέον το πλήρες πλέγμα των ευθυνών γύρω από τον θάνατο του παιδιού. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο η καταγγελλόμενη ρευματοκλοπή όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 10χρονος βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι.

Η δικογραφία αναμένεται να εμπλουτιστεί με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις καταθέσεις μαρτύρων και τα τεχνικά στοιχεία που θα δείξουν πώς ακριβώς έγινε η τραγωδία στην Ηράκλεια Σερρών.