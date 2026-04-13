Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στο Περού με κάτι περισσότερο από το 16% των ψήφων.

Ο υπερσυντηρητικός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα και ο υποψήφιος της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες θα δώσουν μάχη ως το νήμα για τη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν τα exit polls.

Καθώς καμιά και κανένας από τους διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στη χώρα των Άνδεων δεν μοιάζει να βρίσκεται σε θέση να περάσει το όριο του 50% που απαιτείται για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, η διεξαγωγή δεύτερου γύρου τον Ιούνιο μοιάζει αναπόφευκτη, επισήμαναν τα ινστιτούτα Ipsos και Datum.

Τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να κλείνουν περί τις 18:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), με περίπου μια ώρα καθυστέρηση, αλλά πολλά θα λειτουργήσουν ξανά σήμερα, για να επιτραπεί σε χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι στερήθηκαν χθες Κυριακή τη δυνατότητα να καταθέσουν τις ψήφους τους εξαιτίας προβλημάτων εφοδιασμού, να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους αυτή, ανακοίνωσε η το εθνικό εκλογοδικείο (JNE).

Ο αριθμός των εκλογικών κέντρων που αφορά η απόφαση δεν διευκρινίστηκε αλλά περίπου 63.000 πολίτες εκτιμάται ότι δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν.