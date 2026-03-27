Αξιωματούχοι του Ιράν είναι έξαλλοι με τις εξελίξεις στον πόλεμο, απειλώντας με χειρότερες επιθέσεις από εκείνες των τελευταίων ημερών, καθώς υποστηρίζουν ότι δέχονται χτυπήματα, παρά το μήνυμα του Τραμπ πως δεν θα χτυπηθούν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις για 10 ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες μετά τις τελευταίες επιθέσεις στο έδαφός του, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα.

Ο Αμπάς Αραγκί έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Το Ισραήλ χτύπησε 2 από τα μεγαλύτερα χαλυβουργεία του Ιράν, ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις πολιτικού πυρηνικού προγράμματος, μεταξύ άλλων υποδομών. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Η επίθεση έρχεται σε αντίθεση με την παράταση της προθεσμίας που έδωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για διπλωματικές προσπάθειες.

Το Ιράν θα επιβάλει ΒΑΡΥ τίμημα για τα εγκλήματα του Ισραήλ».

Israel has hit 2 of Iran's largest steel factories, a power plant and civilian nuclear sites among other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the U.S.



Attack contradicts POTUS extended deadline for diplomacy.



Iran will exact HEAVY price for Israeli crimes — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 27, 2026

Επίσης, ο ταξίαρχος Seyed Majid Mousavi, διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Μας δοκιμάσατε ήδη μια φορά. Ο κόσμος είδε για άλλη μια φορά ότι εσείς οι ίδιοι αρχίσατε να παίζετε με τη φωτιά και να επιτίθεστε στις υποδομές.

Αυτή τη φορά δεν θα είναι πλέον “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”!

Το προσωπικό των βιομηχανικών επιχειρήσεων που συνδέονται με τους Αμερικανούς και το σιωνιστικό καθεστώς πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τον χώρο εργασίας, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του».

BREAKING: IRGC Aerospace Commander Seyed Majid Mousavi has reiterated a warning to employees of US and Israeli industrial companies in the region to leave following attacks on Iran’s production sites.



— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 27, 2026

Έπειτα, από τις παραπάνω εξελίξεις, Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ιράν ενδεχομένως δεν απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Επιπλέον, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που έγραψε τις προηγούμενες μέρες πρώτο για την ιρανική στάση στις διαπραγματεύσεις, φιλοξένησε άρθρο του Χαμιντρεζά Μογκαντάμφαρ, ειδικού σε θέματα στρατηγικής.

Ο Μογκαντάμφαρ υποστήριξε ότι το Ιράν κερδίζει τον πόλεμο, σε αντίθεση με τον Τραμπ που χάνει και πλέον αναζητά αφήγημα, ώστε να φανεί ότι κέρδισε.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο Αμερικανός πρόεδρος και τα άτομα που τον περιβάλλουν θα δηλώσουν τις επόμενες μέρες ότι «η Αμερική θέτει μια σειρά από στόχους, τους οποίους και θα πετύχουν, άρα και θα έχουν λόγο να αποχωρήσουν νικηφόρα από τον πόλεμο».

Ενημέρωση Ρούμπιο σε G7

Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στους υπουργούς Εξωτερικών της G7 και υποστήριξε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχιστεί άλλες 2 με 4 εβδομάδες.

«Μπορούμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας χωρίς χερσαίες δυνάμεις. Ωστόσο, θα είμαστε πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε στον πρόεδρο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και τις μέγιστες δυνατότητες προσαρμογής σε απρόβλεπτες καταστάσεις, σε περίπτωση που αυτές προκύψουν», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους ομολόγους του για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει και αφορά τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος που μίλησαν στο πρακτορείο Axios, οι ΗΠΑ δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο αληθινός ηγέτης του Ιράν.

«Δεν γνωρίζουμε ποιος αποφασίζει στην Τεχεράνη», φέρεται να είπε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει, επειδή οι Ιρανοί αξιωματούχοι φοβούνται για τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, είπε πως οι Ιρανοί δεν επικοινωνούν απευθείας, αλλά μέσω τρίτων, ενώ αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα, για να μην εντοπιστούν από πράκτορες της Μοσάντ και της CIA.