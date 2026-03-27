Χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες από μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media και στην οποία απεικονίζεται ο Αλί Χαμενεΐ και μάλιστα, η τελευταία φωτογραφία πριν το θάνατό του.

Σύμφωνα με λογαριασμούς που υποστηρίζονται από το Ιράν, η συγκεκριμένη εικόνα φέρεται να έχει τραβηχτεί λίγες μόλις ώρες πριν από το μοιραίο περιστατικό της 28ης Φεβρουαρίου 2026.

Παρά τη μεγάλη διάδοση της φωτογραφίας, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά της ή για το αν πράγματι απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές του Αλί Χαμενεΐ.

Iran backed accounts claim this was the last image of Khamenei the day of his elimination. pic.twitter.com/O7SNHMK4LL — Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2026

Ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από αεροπορική επιδρομή που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, στο πλαίσιο αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Μαρτίου 2026, ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, φέρεται να ανέλαβε καθήκοντα ως νέος Ανώτατος ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.