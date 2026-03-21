Η εξαφάνιση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο μυστήριο της εποχής μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Από την ημέρα που ανακηρύχθηκε διάδοχος, ο 56χρονος Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε σε βίντεο ούτε καν σε ηχογραφημένη δήλωση, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στα διεθνή κέντρα πληροφοριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, η CIA, η Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες παρακολουθούν σχολαστικά οποιοδήποτε πιθανό ίχνος του νέου ηγέτη, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν αν όντως διατελεί εν ζωή, αν κυβερνά ή αν έχει τραυματιστεί σοβαρά από το πλήγμα που σκότωσε τον πατέρα του.

Η σιωπή του Νορούζ και οι «κόκκινες σημαίες»

Το πρώτο μεγάλο αίνιγμα καταγράφηκε στο φετινό Νορούζ, την περσική Πρωτοχρονιά. Όπως σημειώνει το Axios, οι υπηρεσίες πληροφοριών ανέμεναν τον Μοτζτάμπα να ακολουθήσει την παράδοση του πατέρα του, ο οποίος πάντα δημοσίευε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Ωστόσο, εκδόθηκε μονάχα ένα γραπτό μήνυμα μέσω Telegram, συνοδευόμενο από φωτογραφίες αβέβαιης προέλευσης – γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η CIA εξετάζει κατά πόσο οι φωτογραφίες είναι πρόσφατες ή τεχνητά επεξεργασμένες. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δημοσίευσε κανονικά βιντεομήνυμα, κάτι που καθιστά τη σιωπή του Μοτζτάμπα ακόμη πιο περίεργη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αναφορές για τραυματισμό, οι φήμες και τα σενάρια φυγής

Οι πληροφορίες για την υγεία του νέου ηγέτη παραμένουν χαοτικές. Ρεπορτάζ του News18 αναφέρει ότι μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ εκτιμούν πως ο Μοτζτάμπα είναι ζωντανός, αλλά πιθανότατα σοβαρά τραυματισμένος, με περιορισμένη ικανότητα επικοινωνίας μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

Άλλες πηγές, όπως το WION, μιλούν ακόμη και για απουσία «κάθε απόδειξης ζωής», σημειώνοντας πως δύο διαδοχικές ανακοινώσεις της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης δεν περιείχαν ούτε εικόνα ούτε ήχο του ηγέτη – μόνο κείμενο που διαβαζόταν από παρουσιαστή. Στο ίδιο μήκος κύματος, διεθνή δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή μεταφορά του στη Μόσχα για έκτακτη ιατρική περίθαλψη, ενώ άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι η απόκρυψή του αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τεχεράνης σε περίοδο πολέμου.

Το ιστορικό βάρος της διαδοχής και οι αμφιβολίες για τον Μοτζτάμπα

Η άνοδος του Μοτζτάμπα στον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό θρόνο του Ιράν δεν υπήρξε ποτέ δεδομένη. Σύμφωνα με την Independent, υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν ενημερώσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι ο Αλί Χαμενεΐ δεν θεωρούσε τον γιο του κατάλληλο διάδοχο, κρίνοντάς τον «όχι ιδιαίτερα ευφυή» και «ανεπαρκή». Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα επιβλήθηκε στη Συνέλευση των Ειδικών από ισχυρούς παράγοντες του IRGC, όπως ο Χοσεΐν Ταέμπ, παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους κληρικούς δεν τον είχαν καν συναντήσει πριν τη διαδικασία.

Η καθυστέρηση ακόμη και της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ, ώστε να μη χρειαστεί να εμφανιστεί δημοσίως ο γιος του, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, επιτείνει το θολό τοπίο.

Ποιος κυβερνά το Ιράν;

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δηλώνουν ότι, τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις ότι ο Μοτζτάμπα δίνει πραγματικά τις εντολές από την Τεχεράνη. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος το περιγράφει ξεκάθαρα: «Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι είναι αυτός που δίνει τις διαταγές.» Πολύ πιο σκληρή ήταν η αμερικανική τοποθέτηση: «Είναι κάτι παραπάνω από παράξενο… Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι έχει αναλάβει τα ηνία.» Την ίδια ώρα, το επιτελείο του προέδρου Τραμπ εκτιμά ότι η χώρα είναι ουσιαστικά ακυβέρνητη, κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη εν μέσω πολέμου.

Οι αναλυτές: Τραυματισμένος αλλά ενεργός;

Παρά τις διεθνείς αμφιβολίες, ειδικοί όπως ο Ραζ Ζιμτ από το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο Μοτζτάμπα δεν ασκεί τα καθήκοντά του. Θεωρούν πιθανό ο τραυματισμός και οι συνθήκες ασφαλείας να τον κρατούν μακριά από τις κάμερες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει χάσει τον έλεγχο.

Μια «σκιά ηγέτης» σε μια χώρα που φλέγεται

Τρεις εβδομάδες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει ίσως το πιο «αόρατο» πρόσωπο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η έλλειψη δημόσιων εμφανίσεων, οι αντιφατικές αναφορές για την υγεία του και οι υποψίες έντονων εσωτερικών συγκρούσεων δημιουργούν ένα σκηνικό αβεβαιότητας σε μια στιγμή όπου το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ανοιχτού πολέμου.

Για τις μυστικές υπηρεσίες, αυτή η σιωπή δεν είναι απλώς περίεργη. Είναι προειδοποιητικό σημάδι – και ίσως ένδειξη ότι η πραγματική μάχη για τη διαδοχή μόλις ξεκίνησε.