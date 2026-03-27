Ο Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στους υπουργούς Εξωτερικών της G7 υποστήριξε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχιστεί άλλες 2 με 4 εβδομάδες, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα ζήτημα που αφορά τις διαπραγματεύσεις, το οποίο κανείς δεν περίμενε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να επιτύχει όλους τους στόχους της στον πόλεμο, χωρίς να αποσύρει από το τραπέζι την πρόταση για αμερικανική χερσαία εισβολή.

«Μπορούμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας χωρίς χερσαίες δυνάμεις. Ωστόσο, θα είμαστε πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε στον πρόεδρο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και τις μέγιστες δυνατότητες προσαρμογής σε απρόβλεπτες καταστάσεις, σε περίπτωση που αυτές προκύψουν», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους ομολόγους του για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει και αφορά τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος που μίλησαν στο πρακτορείο Axios, οι ΗΠΑ δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο αληθινός ηγέτης του Ιράν.

«Δεν γνωρίζουμε ποιος αποφασίζει στην Τεχεράνη», φέρεται να είπε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει, επειδή οι Ιρανοί αξιωματούχοι φοβούνται για τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, είπε πως οι Ιρανοί δεν επικοινωνούν απευθείας, αλλά μέσω τρίτων, ενώ αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα, για να μην εντοπιστούν από πράκτορες της Μοσάντ και της CIA.

«Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι που επιθυμούν να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά χρειάζονται την έγκριση της ανώτατης ηγεσίας… Είναι δύσκολο για τους μεσολαβητές να επικοινωνούν με τους Ιρανούς αξιωματούχους, καθώς αυτοί αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους από φόβο ότι θα εντοπιστούν και θα δολοφονηθούν. Αυτό έχει επιβραδύνει τον ρυθμό των επικοινωνιών», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.