Οι ναυτικοί που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο βιώνουν μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία, η οποία απαιτεί την άμεση προσοχή της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι γεωπολιτικές συγκρούσεις εντείνονται.

Περίπου 3.000 εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα, με περισσότερους από 20.000 ναυτικούς να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Πολλοί από αυτούς είναι αναγκασμένοι να συμβιώνουν επί 24ώρου βάσεως σε περιορισμένους χώρους με τραυματισμένους ή ακόμη και νεκρούς συναδέλφους τους, καθώς οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες καθιστούν αδύνατη την απομάκρυνσή τους. Παράλληλα, τα αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών εξαντλούνται, ενώ το κόστος των καυσίμων έχει εκτοξευθεί, δυσχεραίνοντας τον ανεφοδιασμό των πλοίων από τις τοπικές εταιρείες.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πολλά πλοία μεταφέρουν επικίνδυνα ή ευπαθή φορτία, όπως πετρέλαιο, αέριο και ζωντανά ζώα, μετατρέποντας τα καταστρώματα σε εν δυνάμει παγίδες θανάτου. Ενώ το Ιράν επέτρεψε πρόσφατα τη διέλευση σε ορισμένα πλοία «φιλικών» χωρών, όσα συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή την Ευρώπη παραμένουν παγιδευμένα.

Οι ναυτικοί αυτοί, που στην πλειονότητά τους προέρχονται από χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Ρωσία και η Ουκρανία, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας σύγκρουσης με την οποία δεν έχουν καμία σχέση. Παρόμοιες απειλές αντιμετωπίζουν τα πληρώματα και στην Ερυθρά Θάλασσα εδώ και δύο χρόνια, λόγω των επιθέσεων των Χούθι.



Αυτή η παρατεταμένη κρίση δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά απειλεί και το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας. Χωρίς την ασφάλεια των πληρωμάτων, η στρατολόγηση νέων ναυτικών γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς κανένα οικονομικό κίνητρο δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον καθημερινό κίνδυνο θανάτου σε μια εμπόλεμη ζώνη.



Η διεθνής οικονομία εξαρτάται απόλυτα από αυτούς τους δύο εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες που στελεχώνουν τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο. Αν η διεθνής κοινότητα συνεχίσει να αγνοεί την τύχη των «αφανών ηρώων» της θάλασσας, οι συνέπειες θα επηρεάσουν τελικά κάθε καταναλωτή και κάθε εθνική οικονομία στον πλανήτη, όπως σημειώνει άρθρο του Politico.