Ο Τζέι Ντι Βανς μπορεί να εξαφανίστηκε από το προσκήνιο όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά τώρα αναμένεται να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων, καθώς πιστεύει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πούλησε ένα «εύκολο αφήγημα» για να πείσει την Ουάσιγκτον να επιτεθεί στην Τεχεράνη.

Το πρακτορείο Axios, επικαλούμενο πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση και διάφορους αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είναι η «ελπίδα» των ΗΠΑ και ο «εφιάλτης» του Ισραήλ προς το παρόν.

Ο αντιπρόεδρος, που εξαρχής είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τον πόλεμο και γενικώς είχε εναντιωθεί στο ενδεχόμενο αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, εμφανίζεται ως ο καλύτερος συνομιλητής για τους Ιρανούς.

Επιπλέον, έχει συναντηθεί πολλές φορές με τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και έχει συμμετάσχει σε έμμεσες επικοινωνίες με τους Ιρανούς, με αποτέλεσμα να θεωρείται καλύτερος από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι είχαν επιβλέψει τους δύο προηγούμενους γύρους των αποτυχημένων συνομιλιών με την Τεχεράνη.

«Αν οι Ιρανοί δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, δεν θα έχουν καμία συμφωνία. Είναι ο καλύτερος που μπορούν να βρουν», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, το Ισραήλ και συγκεκριμένα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να στήνουν παγίδα στον Βανς, ώστε να τον διώξουν από το προσκήνιο.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι έπεισε πραγματικά τον πρόεδρο ότι θα ήταν εύκολο, ότι η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και ο αντιπρόεδρος είχε σαφή εικόνα για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», ανέφερε αμερικανική πηγή.

Το Axios έγραψε επίσης ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συγκρούστηκαν και λίγο μετά την έναρξη του πολέμου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, γιατί ο πρώτος υποστήριξε πως εξαπατήθηκαν από τον δεύτερο.

Έκτοτε, μια δεξιά ισραηλινή εφημερίδα που ανήκει στη μεγαλοδωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μίριαμ Άντελσον έγραψε ότι ο Βανς τσακώθηκε με τον Νετανιάχου, όχι εξαιτίας του πολέμου, αλλά γιατί ο Βανς δεν στηρίζει τη βία των Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, έγραψε η Daily Mail.

Πολλές πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ανέφεραν ότι η είδηση ήταν ανακριβής, ενώ σύμβουλοι του Βανς υποψιάζονταν ότι είχε διαρρεύσει από την ισραηλινή πλευρά. Ένας ισραηλινός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου ήταν πίσω από τη διαρροή της είδησης και δήλωσε ότι το γραφείο του την είχε στην πραγματικότητα διαψεύσει όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Εντούτοις, το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών φέρεται να παραμένει τεταμένο, με άτομα από το περιβάλλον του Βανς να λένε ότι περιμένουν «δολοφονία χαρακτήρα» από την ισραηλινή πλευρά, επειδή ο αντιπρόεδρος θέλει να σταματήσει τον πόλεμο.