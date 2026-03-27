Από το πρωί της Πέμπτης, οι κάτοικοι στο Ισραήλ έχουν εισέλθει σε καταφύγια δέκα φορές, καθώς εντείνεται η προσπάθεια του Ιράν να πλήξει κατοικημένες περιοχές με πυραύλους διασποράς, σε μια εξέλιξη που καταδεικνύει την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή και την επιμονή της Τεχεράνης να ασκήσει πίεση.

Στην κορυφή του αμυντικού μηχανισμού του Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την καταστροφή του συστήματος πυραύλων εδάφους-εδάφους του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), από την έναρξη της επιχείρησης «Roaring Lion». Σε καθημερινή βάση, ο Κατζ λαμβάνει αναλυτική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Πληροφοριών και την Πολεμική Αεροπορία, με αξιολόγηση των επιτυχιών των επιθέσεων κατά ιρανικών εκτοξευτών και συστοιχιών πυραύλων.

Αξιωματούχοι της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας τονίζουν ότι η ιρανική βιομηχανία παραγωγής έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, καθιστώντας αδύνατη την κατασκευή νέων εκτοξευτών κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική αποδυνάμωση των δυνατοτήτων εκτόξευσης πυραύλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον Κατζ, το Ιράν δυσκολεύεται να υλοποιήσει το αρχικό του σχέδιο για εκτόξευση 100 πυραύλων ημερησίως, λόγω προβλημάτων συντονισμού και έλλειψης επιχειρησιακών εκτοξευτών.

Από τους περίπου 470 εκτοξευτές, λιγότεροι από 180 (40%) παραμένουν επιχειρησιακοί, ενώ οι υπόλοιποι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί από αεροπορικές επιδρομές. Πολλοί ακόμη παραμένουν ανενεργοί μέσα σε σήραγγες που κατέρρευσαν εξαιτίας των βομβαρδισμών.

Πέρα από τη φυσική καταστροφή, η Διεύθυνση Πληροφοριών έχει αναφέρει αυξανόμενες δυσκολίες του Ιράν στη λειτουργία των συστοιχιών πυραύλων, με ενδείξεις αυξανόμενης άρνησης από τα πληρώματα εκτόξευσης του καθεστώτος.

Οι επιχειρήσεις της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας επικεντρώνονται σε μια τεχνική «βελόνα σε νήμα» για τον εντοπισμό εκτοξευτών που είναι κρυμμένοι μέσα σε σήραγγες, ενώ ανώτεροι αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού επισημαίνουν ότι η στρατηγική του Ιράν να τοποθετεί τους εκτοξευτές σε εκτεταμένα δίκτυα σηράγγων έχει καταστήσει πιο δύσκολο τον εντοπισμό και την καταστροφή τους.

Ένα από τα βασικά ζητήματα, ωστόσο, αφορά την ικανότητα της Πολεμικής Αεροπορίας να ανταποκρίνεται άμεσα στις εκτοξεύσεις, υπό τις προκλήσεις που θέτουν οι καιρικές συνθήκες και η διαθεσιμότητα εναέριας ισχύος. Για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν υποστήριξη από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προσπάθεια αποτροπής επαναφοράς των ιρανικών δυνατοτήτων

Παράλληλα με αυτό το συστηματικό «κυνήγι» για τον εντοπισμό σταθερών και κινητών εκτοξευτών, οι ισραηλινές δυνάμεις παρακολουθούν τους κρατήρες που αφήνουν οι επιθέσεις τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν αποκαθιστούν τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Στο παρελθόν, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν στοχεύσει ακόμα και εργασίες επισκευής, με στόχο να αποτρέψουν την αποκατάσταση των πυραυλικών εγκαταστάσεων μετά από βομβαρδισμούς.

Την ίδια ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες για τις βασικές πυραυλικές δυνατότητες του IRGC, παραμένει το ερώτημα γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των εκτοξεύσεων πυραύλων τόσο από το Ιράν όσο και από τον Λίβανο. Η απάντηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι ότι το Ιράν επιδιώκει να εντείνει την πίεση προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Η αύξηση των εκτοξεύσεων πυραύλων από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο εντάσσεται επίσης σε αυτή τη στρατηγική, καθώς η οργάνωση επιδιώκει να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας, κάτι στο οποίο το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας υπογράμμισε ότι το Ισραήλ επιμένει πως οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα, αλλά και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και το δίκτυο σηράγγων που χρησιμοποιείται για την απόκρυψη εκτοξευτών πυραύλων.