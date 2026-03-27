Η φιλοϊρανική οργάνωση των Χούθι στην Υεμένη, οι επιθέσεις της οποίας στην Ερυθρά Θάλασσα προκάλεσαν χάος στη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, δηλώνει έτοιμη να πλήξει εκ νέου τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε στο Reuters ένας ηγέτης των Χούθι, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε περίπτωση που οι Χούθι ανοίξουν νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας από τους προφανείς στόχους θα είναι το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ανοιχτά των ακτών της Υεμένης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, το οποίο ελέγχει την κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, ειδικά μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Οι σιιτικοί σύμμαχοι του Ιράν στον Λίβανο και το Ιράκ έχουν ήδη εμπλακεί στον πόλεμο που πυροδοτήθηκε στην περιοχή από τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι βαριά οπλισμένοι και διαθέτουν τη δυνατότητα να πλήξουν γειτονικές χώρες του Κόλπου και να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν ακόμη εισέλθει ενεργά στη σύγκρουση.

«Είμαστε πλήρως στρατιωτικά έτοιμοι με όλες τις επιλογές. Όσον αφορά τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τον καθορισμό της ώρας μηδέν, αυτές αφήνονται στην ηγεσία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα γνωρίζουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηγέτης των Χούθι, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν τα πηγαίνει καλά και επικρατεί καθημερινά έναντι του εχθρού, με τη μάχη να εξελίσσεται προς όφελός του. «Αν συμβεί κάτι αντίθετο, τότε μπορούμε να το αξιολογήσουμε», ανέφερε.

Διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι οι Χούθι αναμένουν την κατάλληλη χρονική στιγμή για να εισέλθουν στη σύγκρουση, σε συντονισμό με το Ιράν, προκειμένου να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση. Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων των αραβικών χωρών του Κόλπου και η μετατόπιση της εξάρτησης προς την Ερυθρά Θάλασσα ενδέχεται να δημιουργούν μια τέτοια ευκαιρία.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει νέο μέτωπο στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ εάν πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος ή στα νησιά του. Την πληροφορία αυτή φέρεται να μετέφερε ανώνυμη στρατιωτική πηγή.

Οι Χούθι έχουν ήδη εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή στο παρελθόν. Το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων» λόγω των επικίνδυνων συνθηκών ναυσιπλοΐας, αποτελεί τη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας και βρίσκεται μεταξύ της Υεμένης στην Αραβική Χερσόνησο και του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας στις ακτές της Αφρικής.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ιδιαίτερα αργού πετρελαίου και καυσίμων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή του αγωγού SUMED στην αιγυπτιακή ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και για φορτία που κατευθύνονται προς την Ασία, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πετρελαίου, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Το στενό έχει πλάτος μόλις 29 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο του, γεγονός που περιορίζει την κυκλοφορία σε δύο θαλάσσιες λωρίδες για εισερχόμενα και εξερχόμενα πλοία.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, η οποία πυροδότησε μια καταστροφική στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, οι Χούθι ξεκίνησαν επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας ότι ενεργούν προς υποστήριξη των Παλαιστινίων.

Η στρατιωτική, πολιτική και θρησκευτική οργάνωση των Χούθι σταμάτησε τις επιθέσεις της μετά από κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο του 2025.

«Όταν δουν ότι το Ιράν τους χρειάζεται περισσότερο, τότε θα κινηθούν», δήλωσε στο Reuters στη Γενεύη ο Aμρ αλ-Μπιντ, μέλος της ανώτερης ηγεσίας του αποσχιστικού Νοτίου Μεταβατικού Συμβουλίου της Υεμένης.