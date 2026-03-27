Σε νέα φάση έντονης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε τα ξημερώματα εκτεταμένο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ παράλληλα καταγράφονται εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα και αυξανόμενη ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς ωστόσο να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος και τα αποτελέσματα των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν και άλλες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στον Λίβανο, καπνοί εθεάθησαν να υψώνονται πάνω από τη Βηρυτό, χωρίς μέχρι στιγμής το Ισραήλ να έχει επιβεβαιώσει ότι προχώρησε σε πλήγματα εκεί. Στο Ισραήλ, ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, με τον στρατό να αναφέρει ότι επιχειρεί την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων. Στο Κουβέιτ, drones προκάλεσαν ζημιές στο λιμάνι Σουουαΐχ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θύματα, σύμφωνα με την αρχή λιμένων της χώρας.

Η διπλωματική διαδικασία δεν έχει τερματιστεί

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις τελευταίες του τοποθετήσεις ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν πολύ καλά», ωστόσο η Τεχεράνη διαψεύδει ότι διεξάγονται τέτοιες συνομιλίες. Το Ιράν έχει απορρίψει δημοσίως την πρόταση 15 σημείων για κατάπαυση του πυρός ως άδικη και παρουσίασε δικό του σχέδιο πέντε σημείων. Την προηγούμενη ημέρα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν «ικετεύει» για συμφωνία.

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η διπλωματική διαδικασία δεν έχει τερματιστεί παρά την απόρριψη της πρότασης. Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε ότι η χώρα του μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, με τη βοήθεια της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Έφυγαν Ρώσοι από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 160 Ρώσοι ειδικοί έχουν απομακρυνθεί από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. «Αναμένουμε ότι και τα 163 άτομα θα περάσουν τα σύνορα Ιράν-Αρμενίας απόψε», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom. Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός του Ιράν αποτέλεσε στόχο επιθέσεων αυτή την εβδομάδα, με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε «μεγάλο ραδιολογικό ατύχημα».

Η Ρωσία είχε ολοκληρώσει την κατασκευή της εγκατάστασης, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2011 και τροφοδοτείται με ουράνιο που παράγεται στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο καταδίκασε τις επιθέσεις ως «εξαιρετικά επικίνδυνες», την ώρα που η ίδια η Ρωσία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για επικίνδυνα πλήγματα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η διαπραγματευτική στάση της Τεχεράνης έχει σκληρύνει

Παράλληλα, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η διαπραγματευτική στάση της Τεχεράνης έχει σκληρύνει, με αιτήματα για αποζημιώσεις και επίσημο έλεγχο ενός κρίσιμου παγκόσμιου θαλάσσιου διαδρόμου, των Στενών του Ορμούζ. Η θέση αυτή απέχει σημαντικά από την πρόταση των ΗΠΑ, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει τη διάλυση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και ουσιαστικά την παράδοση του ελέγχου των Στενών.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν «ο χειρότερος εφιάλτης» του Ιράν, εάν δεν ανοίξει τα Στενά και δεν τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, έχει αναστείλει τις απειλούμενες επιθέσεις κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων έως τις 6 Απριλίου, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ζήτησε παράταση, κάτι που οι διαμεσολαβητές διαψεύδουν. Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν έντονα και τις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ύστερα από έντονες διακυμάνσεις το τελευταίο 24ωρο που συνδέονται με τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες για κατάπαυση του πυρός. Το διεθνές σημείο αναφοράς καταγράφει άνοδο σχεδόν 40% σε μηνιαία βάση και 75% από την αρχή του 2026.

Παρά τις απώλειες που καταγράφηκαν παγκοσμίως την περασμένη Πέμπτη, οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν με θετικό πρόσημο. Ο δείκτης FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,3%, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 9% σε μηνιαία βάση και παραμένοντας αμετάβλητος για το 2026 μέχρι στιγμής. Το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους όσο περνά η ημέρα.