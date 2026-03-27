Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι προχώρησε σε εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης, σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.