Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο.

Ο δεκανέας Αβιαάντ Ελχανάαν Βολάνσκι, μέλος του 77ου Τάγματος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, και ο επιλοχίας Όρι Γκρίνμπεργκ, από την περιπόλο Γκολάνι, έπεσαν νεκροί σε μάχη νωρίτερα σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Και οι δύο στρατιώτες ήταν 21 ετών. Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί για την τραγική απώλεια.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέτισε φόρο τιμής στους στρατιώτες μέσω των κοινωνικών δικτύων, αναφέροντας ότι «πολέμησαν με ανδρεία και θάρρος».

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εξουδετέρωσαν περισσότερους από 30 «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ που δρούσαν στον Λίβανο τις τελευταίες ημέρες, εντείνοντας τις προσπάθειες για κατάληψη των νότιων περιοχών της χώρας.