«Δεν διεξάγουμε πόλεμο εκ μέρους άλλων σε λιβανέζικο έδαφος, αλλά έναν πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Λιβάνου», δήλωσε σε μήνυμά του ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απαντώντας σε κατηγορίες ότι έχει σύρει τη χώρα σε πόλεμο για λογαριασμό του Ιράν.

Η δήλωση του γενικού γραμματέα του σιιτικού κινήματος μεταδόθηκε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο al-Manar και καλεί σε εθνική ενότητα ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε «ισραηλινο-αμερικανική επιθετικότητα», καθώς, όπως αναφέρεται, ο Λίβανος αντιμετωπίζει το δίλημμα «μεταξύ παράδοσης ή ένοπλης αντίστασης στο Ισραήλ».

Ο Κασέμ υποστήριξε ότι υπάρχει ένα σχέδιο «Μεγάλου Ισραήλ» που βασίζεται στην περιφερειακή επέκταση «από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη», μια έμμεση αναφορά στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη γειτονική Συρία.

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου για πάνω από δεκαπέντε μήνες χωρίς να σέβεται τις συμφωνίες.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε την ιδέα του αφοπλισμού της οργάνωσης και των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ «υπό πυρά», θεωρώντας ότι αυτές οι ενέργειες θα αποτελούσαν βήματα προς την παράδοση και την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με τον Κασέμ, η απάντηση στις επιθέσεις αντιπροσωπεύει «εθνική ευθύνη» που αφορά συνολικά την κυβέρνηση, τον στρατό και τον πληθυσμό της χώρας, ενώ η αντίσταση παραμένει «ελπίδα και απελευθέρωση».

Η δήλωση τονίζει ότι οι συνεχιζόμενες μάχες στα λιβανέζικα εδάφη δεν είναι «πόλεμος για λογαριασμό άλλων», αλλά άμεση σύγκρουση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κασέμ ζήτησε, τέλος, την αναστολή όλων των εσωτερικών διαιρέσεων και την εστίαση σε έναν πρωταρχικό στόχο: «την παύση της επιθετικότητας και την απελευθέρωση της περιοχής».