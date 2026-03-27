Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν ότι μια ισραηλινή επιδρομή χτύπησε τα νότια προάστια της Βηρυτού τα ξημερώματηα της Παρασκευής, ενώ ανταποκριτές του AFP άκουσαν αρκετές εκρήξεις από το προπύργιο της Χεζμπολάχ, το οποίο το Ισραήλ έχει πλήξει επανειλημμένα από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Breaking | An Israeli airstrike hit a residential apartment in t Beirut’s southern suburb pic.twitter.com/jBrkfYoPP0 — Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) March 27, 2026

Πλάνα του AFPTV δείχνουν καπνό να υψώνεται από την περιοχή μετά τη ρίψη. Το Ισραήλ είχε προηγουμένως εκδώσει γενικές ειδοποιήσεις εκκένωσης για την περιοχή, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένη προειδοποίηση πριν την επιδρομή της Παρασκευής.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى كائن في منطقة تحويطة الغدير من دون إنذار مسبق في الضاحية الجنوبية قرب مجمع الإمام الخميني ما أدّى إلى دمار المبنى بشكل جزئي، وأفاد مصدر أمنيّ أنَّ الاستهداف طال أحد القيادات في حزب ا ل/ل/ه #بيروت_تايم pic.twitter.com/4rjNLpT8fb — Beirut Time (@beiruttime_leb) March 27, 2026

Νωρίτερα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν άλλη μία επίθεση με ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε το κεντρικό Ισραήλ, ενώ οι σειρήνες ήχησαν σε κοινότητες σε όλη την περιοχή.