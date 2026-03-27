Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν ότι μια ισραηλινή επιδρομή χτύπησε τα νότια προάστια της Βηρυτού τα ξημερώματηα της Παρασκευής, ενώ ανταποκριτές του AFP άκουσαν αρκετές εκρήξεις από το προπύργιο της Χεζμπολάχ, το οποίο το Ισραήλ έχει πλήξει επανειλημμένα από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Πλάνα του AFPTV δείχνουν καπνό να υψώνεται από την περιοχή μετά τη ρίψη. Το Ισραήλ είχε προηγουμένως εκδώσει γενικές ειδοποιήσεις εκκένωσης για την περιοχή, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένη προειδοποίηση πριν την επιδρομή της Παρασκευής.

Νωρίτερα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν άλλη μία επίθεση με ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε το κεντρικό Ισραήλ, ενώ οι σειρήνες ήχησαν σε κοινότητες σε όλη την περιοχή.