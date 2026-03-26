Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με drones σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ και σε δύο άλλες βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν.

Στην επίθεση στο Μπαχρέιν, το αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot κοντά στη βάση Isa και μία αποθήκη για το αναγνωριστικό αεροσκάφος Poseidon υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα drones κατέστρεψαν επίσης δεξαμενές καυσίμων υποστήριξης, μία αποθήκη για το drone MQ-9 Reaper και μία δορυφορική κεραία επικοινωνιών στη βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ.

Η τρίτη επίθεση φέρεται να έγινε στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι επιθέσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από κάποια από τις χώρες του Κόλπου.

Πλήγματα και στο Ισραήλ

Λίγο νωρίτερα οι αρχές της Τεχεράνης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον «διαφόρων τύπων ισραηλινών στρατιωτικών πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο», καθώς και «δεξαμενών καυσίμων ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στο λιμάνι της Χάιφα».

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, τόνισε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να πλήξουμε με ισχύ οποιαδήποτε πηγή επιθετικότητας και κακότητας, με τη βοήθεια του Θεού».