Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα ταχύπλοα drone για περιπολίες στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, σημειώνοντας για πρώτη φορά ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί τέτοια σκάφη σε ενεργή σύγκρουση.

Η ανάπτυξη αυτών των σκαφών — που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή για επιθέσεις καμικάζι — δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει παρά τις συνεχείς αποτυχίες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην πολυετή προσπάθειά του να δημιουργήσει στόλο μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters πέρυσι.

Ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Πενταγώνου για το Κεντρικό Επιτελείο, ανέφερε ότι μη επανδρωμένα σκάφη που κατασκευάζει η εταιρεία BlackSea με έδρα το Μέριλαντ, γνωστά ως Global Autonomous Reconnaissance Craft ή GARC, χρησιμοποιήθηκαν για περιπολίες στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας κατά του Ιράν, με την ονομασία «Operation Epic Fury».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα συστήματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών drone όπως τα GARC. Αυτή η πλατφόρμα, ειδικότερα, έχει καταγράψει επιτυχώς πάνω από 450 ώρες πλεύσης και περισσότερα από 2.200 ναυτικά μίλια κατά τη διάρκεια θαλάσσιων περιπολιών υποστηρίζοντας την Operation Epic Fury», αναφέρει ο Χόκινς σε δήλωσή του.