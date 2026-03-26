Έντονη ανησυχία εκφράζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και προαναγγέλλοντας ενδεχόμενα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ, μέσω του εκπροσώπου του Οντζού Κετσελί, τοποθετείται για το περιστατικό δίνοντας έμφαση τόσο στη σοβαρότητα της επίθεσης όσο και στην κατάσταση του πληρώματος.

«Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα (26 Μαρτίου) στο δεξαμενόπλοιο “ALTURA”, με σημαία Σιέρα Λεόνε και τουρκική διαχείριση, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι αρμόδιες αρχές μας διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες και τεχνικές ενέργειες σχετικά με την επίθεση. Τα 27 μέλη του τουρκικού πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους».

Κίνδυνοι για την περιοχή

Η ανακοίνωση εστιάζει ιδιαίτερα στο νομικό και επιχειρησιακό σκέλος, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

«Τέτοιου είδους επιθέσεις, που λαμβάνουν χώρα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας στη Μαύρη Θάλασσα και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή, την περιουσία, τη ναυσιπλοΐα και την περιβαλλοντική ασφάλεια στην περιοχή», συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Διπλωματικές επαφές για αποτροπή κλιμάκωσης

Παράλληλα, η ‘Αγκυρα υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω ένταση στη Μαύρη Θάλασσα.

«Συνεχίζουμε τις επαφές μας με τα αρμόδια μέρη, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση και η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μαύρη Θάλασσα».

Τέλος, το τουρκικό ΥΠΕΞ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, κάνοντας σαφή αναφορά στην προστασία των συμφερόντων της χώρας.

«Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην περιοχή».