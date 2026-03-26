Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το Ιράν έχει διορία 10 ημερών για να έρθει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, κάτι που αν δεν συμβεί, θα οδηγήσει σε καταστροφή των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social:

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, με την παρούσα δήλωση δηλώνω ότι αναστέλλω την καταστροφή των ενεργειακών εγκαταστάσεων για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο από τα μέσα ψευδούς ενημέρωσης και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά».

Σύμφωνα με τους The Times of Israel ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο χερσαίας αμερικανικής εισβολής στο Ιράν και φέρεται να στηρίζει τη συγκεκριμένη ιδέα μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε πως τουλάχιστον 1.000.000 Ιρανοί μαχητές έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα για ενδεχόμενη χερσαία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης, επικαλούμενο καλά ενημερωμένη πηγή, έγραψε πως η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές προτάσεις. Μεταξύ άλλων, ζήτησε πολεμικές αποζημιώσεις, εγγυήσεις ότι δεν θα συμβεί ξανά πόλεμος στην περιοχή, ενώ ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό ιρανική κυριαρχία.

Ωστόσο, η ίδια πηγή σημείωσε πως το Ιράν δεν περιμένει να επιτευχθεί συμφωνία.

«Ο ισχυρισμός των ΗΠΑ περί διαπραγματεύσεων δεν είναι παρά μια τρίτη απόπειρα απάτης. Οι Αμερικανοί επιδιώκουν διάφορους στόχους υπό το πρόσχημα των διαπραγματεύσεων. Πρώτον, να εξαπατήσουν τον κόσμο παρουσιάζοντας μια φαινομενικά ειρηνική εικόνα και ισχυριζόμενοι ότι επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου. Δεύτερον, να διατηρήσουν χαμηλές τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τρίτον, να κερδίσουν χρόνο για να προετοιμαστούν για μια νέα επιθετική ενέργεια στο νότιο Ιράν μέσω χερσαίας εισβολής», δήλωσε η πηγή.

Ακόμη, σημείωσε πως «αν το Ιράν είχε αμφιβολίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και τη δέσμευση των ΗΠΑ έναντι των συμφωνιών πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, μετά τον πόλεμο των 12 ημερών πιστεύει ότι οι ΗΠΑ είναι απρόθυμες διαπραγματευτούν σε οποιοδήποτε στάδιο».