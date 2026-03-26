Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση, υποστηρίζοντας σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News ότι η CIA τον ενημέρωσε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι «πολλοί το λένε» και ότι αυτό «τον φέρνει σε δύσκολη θέση» εντός της χώρας. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει καταγράψει υψηλή υποστήριξη από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, επισημαίνοντας τα αποτελέσματά του στο λεγόμενο «gay vote».

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εκπομπή «The Five», ρωτήθηκε ευθέως για τις φήμες σχετικά με τον Χαμενεΐ. Στην ερώτηση αν η CIA του είχε μεταφέρει ότι «ο γιος του Αγιατολάχ είναι γκέι», απάντησε: «Μου το είπαν, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί το λένε, κάτι που τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε μια χώρα σαν αυτή».

Trump: They did say that— a lot of people are saying that.



Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια τέτοια πληροφορία θα μπορούσε να έχει πολιτικές συνέπειες, δεδομένου ότι η ομοφυλοφιλία διώκεται αυστηρά στο Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η εκτίμηση για τον 56χρονο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται αξιόπιστη από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, παρότι δεν υπάρχουν φωτογραφικά στοιχεία που να την επιβεβαιώνουν. Τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης – δύο αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών και ένα πρόσωπο κοντά στον Λευκό Οίκο – ανέφεραν ότι η πληροφορία προήλθε από ιδιαίτερα προστατευμένη πηγή και παρουσιάστηκε στα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής ηγεσίας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν και άλλα μέλη της οικογένειας. Έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «η δύναμη πίσω από το ράσο», καθώς θεωρείται επί χρόνια βασικός συνεργάτης και υπεύθυνος για την πρόσβαση στον πατέρα του.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη στάση οργανώσεων που υποστηρίζουν την παλαιστινιακή πλευρά, επισημαίνοντας αντίφαση ανάμεσα στις δηλώσεις τους και στην πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής: «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη δημοφιλία του στην LGBTQ κοινότητα: «Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο τραγούδι «YMCA» των Village People, που χρησιμοποιούσε στις δημόσιες εμφανίσεις του: «Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε».

Στη συνέχεια του ζητήθηκε να απαντήσει σε ψηφοφόρους που εκφράζουν απογοήτευση για την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας είχε δηλώσει ότι δεν θα εμπλακεί σε τέτοιες συγκρούσεις.

«Πρέπει να κάνω κάτι για να κάνω την Αμερική ξανά μεγάλη και να τη διατηρήσω μεγάλη», δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα θα υπονόμευε αυτούς τους στόχους.

Για να στηρίξει το επιχείρημά του, αναφέρθηκε στον θείο του, που ήταν καθηγητής στο Massachusetts Institute of Technology για 41 χρόνια και του έλεγε «τρομερές» ιστορίες σχετικά με τις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πιθανότητα οι Ιρανοί να βγουν στους δρόμους, όπως τους προέτρεψε να κάνουν στην ομιλία του στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία ανακοίνωσε την έναρξη του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει από τότε μειώσει τον ενθουσιασμό του για την ιδέα αλλαγής καθεστώτος, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία φαίνεται να αντέχει στον πόλεμο μετά από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στο Fox News ότι οι Ιρανοί είναι «παγωμένοι από φόβο» να βγουν στους δρόμους.

«Η μία πλευρά έχει όπλα, και πολύ επικίνδυνα όπλα… και αυτό που κάνουν είναι ότι σε πυροβολούν. Ο κόσμος είναι γενναίος, αλλά δεν είναι γενναίος όταν βλέπει ανθρώπους να πέφτουν νεκροί δεξιά και αριστερά», ανέφερε ο Τραμπ.

«Ξεκίνησε με τις γυναίκες πριν περίπου ένα χρόνο. Είχαμε 250.000 γυναίκες. Υπήρχαν γυναίκες που πυροβολούνταν κατευθείαν στο κεφάλι από ελεύθερους σκοπευτές», πρόσθεσε, φαίνεται αναφερόμενος στις διαδηλώσεις Women, Life, Freedom που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν πριν από τριάμισι χρόνια και όχι πέρυσι.