Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, το υπουργείο Αθλητισμού του Ιράν απαγορεύει, μέχρι νεοτέρας, στις εθνικές ομάδες αλλά και στους συλλόγους της χώρας να ταξιδεύουν σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ξεκίνησε και η συζήτηση για το αν θα πάρει ή όχι μέρος στο Μουντιάλ 2026 το Ιράν, καθώς έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Και είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό καθώς δεν έχει παρθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Πάρθηκε, όμως, μια άλλη, που φορά τόσο τις εθνικές ομάδες της χώρας όσο και τους συλλόγους: Απαγορεύεται πλέον να ταξιδεύουν σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές, με το υπουργείο Αθλητισμού να παίρνει αυτή την απόφαση καθώς υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια των αθλητών.

«Η παρουσία των εθνικών και συλλογικών ομάδων σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Ιρανών αθλητών και των μελών των ομάδων απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, το υπουργείο Αθλητισμού ανακοίνωσε πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, όπως και οι σύλλογοι, θα πρέπει να ενημερώσουν την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου προκειμένου να αλλάζουν οι έδρες των αγώνων.