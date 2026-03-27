Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ότι η αποτροπή διέλευσης πλοίων που συνδέονται με τον «εχθρό και τους συμμάχους του» από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η τιμή είχε υποχωρήσει κάτω από το όριο των 100 δολαρίων, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας ειρήνης με το Ιράν. Ωστόσο, η διάψευση από την Τεχεράνη ότι υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες φαίνεται να οδήγησε εκ νέου τις τιμές σε άνοδο.

Την Πέμπτη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, ο οποίος θεωρείται βασικό πρόσωπο στον σχεδιασμό για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, έχει προκαλέσει άνοδο στις τιμές της ενέργειας από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε επιστολή προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που εστάλη την Κυριακή, το Ιράν υποστήριξε ότι έχει περιορίσει τη διέλευση μόνο πλοίων «που ανήκουν ή συνδέονται με τους επιτιθέμενους και όσους συμμετέχουν σε πράξεις επιθετικότητας», τονίζοντας ότι κατά τα λοιπά η θαλάσσια οδός παραμένει «ανοιχτή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές εάν δεν αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά, ωστόσο στη συνέχεια παρέτεινε την αναστολή μιας τέτοιας απειλής.